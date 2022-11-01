https://sputniknews.com.tr/20221101/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-telefonda-gorustu-1062945855.html

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: 'Tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeliyiz'

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: 'Tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeliyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, 'tahıl krizini yapıcı bir yaklaşımla çözmeleri durumunda... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T16:57+0300

2022-11-01T16:57+0300

2022-11-01T17:23+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

türkiye

rusya

tahıl

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatına ilişkin çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu iletti. Erdoğan, Putin'e tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221101/cavusoglu-cumhurbaskani-erdogan-putin-ve-zelenskiy-ile-gorusecek-1062939607.html

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye, rusya, tahıl