https://sputniknews.com.tr/20221101/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-telefonda-gorustu-1062945855.html
Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: 'Tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeliyiz'
Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: 'Tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeliyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, 'tahıl krizini yapıcı bir yaklaşımla çözmeleri durumunda... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T16:57+0300
2022-11-01T16:57+0300
2022-11-01T17:23+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
türkiye
rusya
tahıl
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatına ilişkin çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu iletti. Erdoğan, Putin'e tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221101/cavusoglu-cumhurbaskani-erdogan-putin-ve-zelenskiy-ile-gorusecek-1062939607.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye, rusya, tahıl
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye, rusya, tahıl
Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: 'Tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeliyiz'
16:57 01.11.2022 (güncellendi: 17:23 01.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, 'tahıl krizini yapıcı bir yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakereye dönüş yolunca atılacak adımları teşvik etmiş olacaklarını' vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatına ilişkin çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu iletti.
Erdoğan, Putin'e tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi.