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Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: 'Tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeliyiz'
Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: 'Tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeliyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, 'tahıl krizini yapıcı bir yaklaşımla çözmeleri durumunda... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T16:57+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
türkiye
rusya
tahıl
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatına ilişkin çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu iletti. Erdoğan, Putin'e tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221101/cavusoglu-cumhurbaskani-erdogan-putin-ve-zelenskiy-ile-gorusecek-1062939607.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye, rusya, tahıl
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye, rusya, tahıl

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: 'Tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeliyiz'

16:57 01.11.2022 (güncellendi: 17:23 01.11.2022)
© Fotoğraf : T.C. CumhurbaşkanlığıErdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi
Erdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© Fotoğraf : T.C. Cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, 'tahıl krizini yapıcı bir yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakereye dönüş yolunca atılacak adımları teşvik etmiş olacaklarını' vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatına ilişkin çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu iletti.
Erdoğan, Putin'e tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
TÜRKİYE
Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüşecek
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