https://sputniknews.com.tr/20221101/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-telefonda-gorustu-1062946587.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T17:12+0300
2022-11-01T17:12+0300
2022-11-01T17:12+0300
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recep tayyip erdoğan
türkiye
almanya
olaf scholz
avrupa
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlenmesi için Almanya Başbakanı Scholz ile geliştirdikleri yakın diyaloğa özel önem verdiğini belirtti.Almanya'nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği diyaloğunun, Gümrük Birliği'ni güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği askeri operasyona ilişkin de fikir alışverişinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221101/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-telefonda-gorustu-1062945855.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, almanya, olaf scholz, avrupa
recep tayyip erdoğan, türkiye, almanya, olaf scholz, avrupa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
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Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlenmesi için Almanya Başbakanı Scholz ile geliştirdikleri yakın diyaloğa özel önem verdiğini belirtti.
Almanya'nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği diyaloğunun, Gümrük Birliği'ni güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği askeri operasyona ilişkin de fikir alışverişinde bulundu.