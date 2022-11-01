https://sputniknews.com.tr/20221101/chpli-ozgur-ozel-kemal-bey-sorun-olursa-talepkr-olmak-yerine-fedakrligi-secer-1062936111.html

CHP'li Özgür Özel: Kemal Bey sorun olursa talepkâr olmak yerine fedakârlığı seçer

CHP'li Özgür Özel: Kemal Bey sorun olursa talepkâr olmak yerine fedakârlığı seçer

CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T13:57+0300

2022-11-01T13:57+0300

2022-11-01T13:57+0300

politika

özgür özel

kemal kılıçdaroğlu

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Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda açıklamalar yaptı. CHP içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için tam mutabakat olduğunu belirten Özel, son kararın Altılı Masa'ya ait olduğunu belirtti. Özel, "Küçük bir sorun olsa genel başkanımız fedakarlığı seçer" diye konuştu.Hande Fırat'ın "Özgür Özel anlattı: CHP Türkiye Yüzyılı vizyonuna nasıl bakıyor" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:"İYİ Parti ile CHP arasında sorun mu var? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’de kime şımarık dedi? 15 vekil için niye 'Ömer Seyfettin’den diyet' benzetmesi yaptı? İşte yanıtları:'Sayın Akşener’in söylediği sözleri ben üstüme almadım, CHP’li yöneticilerin aldığını da düşünmüyorum.Genel Başkan partide, sürekli ‘Bu partinin görüşlerini genel başkan, parti sözcüsü ve üç grup başkanvekili açıklar’ diyor.Meral Hanım herhalde birilerinin aramızı bozmaya çalıştığını söylüyor, ama o şımarıklar CHP içinde yok. Partinin seçilmişleri ve resmi olarak görevlerini yürütenler bu konuda çok özenli.15 vekil meselesinde; Kemal Bey bunu ‘İleride diyetini isteriz’ diye yapmadı, Meral Hanım da ‘Ben borcumu öderim’ diye kabul etmedi.'Meral Hanım’ın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli olduğu iddialarına yanıt vermek; bir başka partinin lideri olduğu için yetki ve sorumluluk alanımda değil.Kemal Bey’in pek çok açıklaması kişisel adaylık talebi olarak okunuyor oysa CHP’nin iktidar talebi olarak okunması lazım.Siyasetteki genel akışa göre CHP’nin içinde Genel Başkan’ın adaylığı konusunda neredeyse tam mutabakat var.Ancak kararı 6’lı Masa verecek. Kemal Bey ufacık bir sorun olsa talepkâr olmak yerine fedakârlığı seçer.İktidar ve yakınları ‘Aday niye belirlenmiyor?’ diye soruyorlar. Cumhur İttifakı bundan niye rahatsız? Acele ettiriyorlarsa, belirlemeyerek iyi bir şey yapıyoruz.Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu tercih etmiyor, ondan çekiniyor."

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özgür özel, kemal kılıçdaroğlu