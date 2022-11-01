https://sputniknews.com.tr/20221101/cavusoglu-cumhurbaskani-erdogan-putin-ve-zelenskiy-ile-gorusecek-1062939607.html

Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasıyla ilgili, Rusya ve Ukrayna'nın ihraç ettiği ürünlere, tüm dünyanın ihtiyacı... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T14:40+0300

2022-11-01T14:40+0300

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türkiye

mevlüt çavuşoğlu

rusya

ukrayna

tahıl

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

vladimir zelenskiy

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Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde katıldığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldiği toplantıdan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Tahıl koridoru anlaşmasına yönelik bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Tahıl koridorunun, özellikle Rusya'nın 'Çekildim ve iş birliği yapmayacağım' diye yaptığı anonstan sonra devam edip etmeyeceği konusunda çok sorular alıyoruz ama biz bu süreci aşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.Bu konudaki temasların başladığını belirten Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleeksi Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini, kendisinin de dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğünü anımsattı.Bakan Akar'a Rusya'nın güvenlikle ilgili bazı taleplerinin iletildiğini, Lavrov'un da Rusya'nın ihraç etmeye çalıştığı tahıl ve gübrenin önündeki engellerin devam ettiğini dile getirdiğini aktaran Çavuşoğlu, bu konuda BM Genel Sekreterliğine de bir mektup yazıldığını ve bu mektubun bir kopyasının Türkiye'ye de gönderileceğini söyledi.Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Savaşın devam ettiğini ancak Türkiye'nin de katkısıyla tahıl anlaşması, esir takası, Zaporijya Nükleer Enerji Santraliyle ilgili adımlar atıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Tahıl anlaşması tabii bunların başında geliyor ama tüm dünya insanlığını yakından ilgilendiren konu olduğu için biraz savaştan ayrı tutmak, işleyişle ilgili sorunlar varsa bunları da hep beraber aşmak lazım, biz de çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.'Sonuç odaklı, çok faydalı bir istişare toplantısı oldu'Bugün yapılan toplantıya yönelik soru üzerine Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin kurulduğu günden beri istişarelere çok önem verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu, herhalde bu dönemde en son yapılan istişare. Çünkü bundan önce de grup grup milletvekilleriyle Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir araya geldiler. Milletvekillerimiz özellikle yaz döneminde sahadalardı. Milletimizden gelen talepleri ilettiler. İlgili bakan arkadaşlarımız, bizler de dahil gelen sorular varsa cevapladık. Yine talepler varsa sorunlar varsa da onların çözümü noktasında Sayın Cumhurbaşkanı'mız gerekli talimatları verdi. Sonuç odaklı çok faydalı bir istişare toplantısı oldu bugün, her zaman olduğu gibi." değerlendirmesini yaptı.'Teknik düzeyde çalışma devam ediyor'Rusya'dan gelen, Türkiye'de doğal gazla ilgili merkez kurulmasına ilişkin teklifle ilgili son durumun sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221031/rusya-lideri-putin-kismi-seferberlik-kapsamindaki-celbin-tamamlandigini-duyurdu-1062918397.html

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mevlüt çavuşoğlu, rusya, ukrayna, tahıl, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, vladimir zelenskiy