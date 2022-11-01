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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/canli--agit-ukraynadaki-iki-misyonunu-kapatiyor--1062924730.html
CANLI | AGİT Ukrayna'daki iki misyonunu kapatıyor
CANLI | AGİT Ukrayna'daki iki misyonunu kapatıyor
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Ukrayna’daki Özel İzleme Misyonu (SMM) ve Proje Koordinatörlük birimi saha misyonlarını kapatacağı açıklandı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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ukrayna
askeri operasyon
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, новый онлайн для белой редактуры
AGİT Misyonu - Donbass - Sputnik Türkiye

CANLI | AGİT Ukrayna'daki iki misyonunu kapatıyor

09:14 01.11.2022
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Ukrayna’daki Özel İzleme Misyonu (SMM) ve Proje Koordinatörlük birimi saha misyonlarını kapatacağı açıklandı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:55 01.11.2022
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09:13 01.11.2022
AGİT Ukrayna'daki iki misyonunu kapatıyor
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Ukrayna’daki Özel İzleme Misyonu (SMM) ve Proje Koordinatörlük birimi saha misyonlarını kapatacağı açıklandı.
AGİT’ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Daimi Konseyi’ndeki görüşmelerde 'Rusya’nın misyonların görev sürelerinin uzatılması konusundaki olumsuz yaklaşımı' nedeniyle uzlaşı sağlanamadığı, bu nedenle söz konusu iki misyonun kapatılacağı belirtildi.
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