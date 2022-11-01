CANLI | AGİT Ukrayna'daki iki misyonunu kapatıyor

AGİT Ukrayna'daki iki misyonunu kapatıyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Ukrayna’daki Özel İzleme Misyonu (SMM) ve Proje Koordinatörlük birimi saha misyonlarını kapatacağı açıklandı.

AGİT’ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Daimi Konseyi’ndeki görüşmelerde 'Rusya’nın misyonların görev sürelerinin uzatılması konusundaki olumsuz yaklaşımı' nedeniyle uzlaşı sağlanamadığı, bu nedenle söz konusu iki misyonun kapatılacağı belirtildi.