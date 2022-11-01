https://sputniknews.com.tr/20221101/buyukelci-samsarla-gorusen-versinin-ukrayna-tahil-koridoruna-iliskin-garantiler-sunmali-1062953571.html
Büyükelçi Samsar'la görüşen Verşinin: Ukrayna, tahıl koridoruna ilişkin garantiler sunmalı
Büyükelçi Samsar'la görüşen Verşinin: Ukrayna, tahıl koridoruna ilişkin garantiler sunmalı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki makamında kabul etti. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T20:37+0300
2022-11-01T20:37+0300
2022-11-01T20:37+0300
ukrayna krizi
türkiye
rusya
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062800234_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2e3dc3e31df2ec4fc0ef9fb9c4237adb.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşme hakkında yapılan açıklamaya göre Verşinin ve Samsar, başta Kiev'in Sivastopol'e yönelik terör saldırısı bağlamında tahıl anlaşması olmak üzere uluslararası platformlardaki Rus-Türk işbirliğinin başlıca alanlarını analiz etti.Verşinin, Ukrayna'nın Karadeniz'deki insani koridoru askeri amaçlarla kullanmayacağına dair garantiler sunması gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221101/disisleri-bakani-cavusoglu-rus-mevkidasi-lavrovla-tahil-koridorunu-gorustu-1062951674.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062800234_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_bc39f8a3131a9e17d868ec3cd917e1c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, rusya, tahıl
Büyükelçi Samsar'la görüşen Verşinin: Ukrayna, tahıl koridoruna ilişkin garantiler sunmalı
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki makamında kabul etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşme hakkında yapılan açıklamaya göre Verşinin ve Samsar, başta Kiev'in Sivastopol'e yönelik terör saldırısı bağlamında tahıl anlaşması olmak üzere uluslararası platformlardaki Rus-Türk işbirliğinin başlıca alanlarını analiz etti.
Verşinin, Ukrayna'nın Karadeniz'deki insani koridoru askeri amaçlarla kullanmayacağına dair garantiler sunması gerektiğini vurguladı.