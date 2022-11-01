Büyükelçi Samsar'la görüşen Verşinin: Ukrayna, tahıl koridoruna ilişkin garantiler sunmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşme hakkında yapılan açıklamaya göre Verşinin ve Samsar, başta Kiev'in Sivastopol'e yönelik terör saldırısı bağlamında tahıl anlaşması olmak üzere uluslararası platformlardaki Rus-Türk işbirliğinin başlıca alanlarını analiz etti.



Verşinin, Ukrayna'nın Karadeniz'deki insani koridoru askeri amaçlarla kullanmayacağına dair garantiler sunması gerektiğini vurguladı.