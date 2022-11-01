Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/buyukelci-samsarla-gorusen-versinin-ukrayna-tahil-koridoruna-iliskin-garantiler-sunmali-1062953571.html
Büyükelçi Samsar'la görüşen Verşinin: Ukrayna, tahıl koridoruna ilişkin garantiler sunmalı
Büyükelçi Samsar'la görüşen Verşinin: Ukrayna, tahıl koridoruna ilişkin garantiler sunmalı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki makamında kabul etti. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T20:37+0300
2022-11-01T20:37+0300
ukrayna krizi
türkiye
rusya
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062800234_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2e3dc3e31df2ec4fc0ef9fb9c4237adb.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşme hakkında yapılan açıklamaya göre Verşinin ve Samsar, başta Kiev'in Sivastopol'e yönelik terör saldırısı bağlamında tahıl anlaşması olmak üzere uluslararası platformlardaki Rus-Türk işbirliğinin başlıca alanlarını analiz etti.Verşinin, Ukrayna'nın Karadeniz'deki insani koridoru askeri amaçlarla kullanmayacağına dair garantiler sunması gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221101/disisleri-bakani-cavusoglu-rus-mevkidasi-lavrovla-tahil-koridorunu-gorustu-1062951674.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062800234_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_bc39f8a3131a9e17d868ec3cd917e1c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, rusya, tahıl
türkiye, rusya, tahıl

Büyükelçi Samsar'la görüşen Verşinin: Ukrayna, tahıl koridoruna ilişkin garantiler sunmalı

20:37 01.11.2022
© AP Photo / Emrah GurelTahıl yüklü gemi
Tahıl yüklü gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki makamında kabul etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşme hakkında yapılan açıklamaya göre Verşinin ve Samsar, başta Kiev'in Sivastopol'e yönelik terör saldırısı bağlamında tahıl anlaşması olmak üzere uluslararası platformlardaki Rus-Türk işbirliğinin başlıca alanlarını analiz etti.

Verşinin, Ukrayna'nın Karadeniz'deki insani koridoru askeri amaçlarla kullanmayacağına dair garantiler sunması gerektiğini vurguladı.
Sergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
Ukrayna krizi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la tahıl koridorunu görüştü
19:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала