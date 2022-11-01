https://sputniknews.com.tr/20221101/bidendan-asiri-kar-eden-petrol-sirketlerine-sorumluluklarini-yerine-getirme-cagrisi-1062922063.html

Biden'dan aşırı kar eden petrol şirketlerine sorumluluklarını yerine getirme çağrısı

Biden'dan aşırı kar eden petrol şirketlerine sorumluluklarını yerine getirme çağrısı

ABD Başkanı Biden, ülkenin ekonomik zorluklardan geçtiği bir dönemde büyük petrol şirketlerinin üzerlerine düşeni yapmadığını söyledi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T01:14+0300

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dünya

joe biden

beyaz saray

petrol

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçerek, büyük kar elde eden ancak bunu tüketiciye yansıtmayan petrol şirketlerini eleştirdi."Karları inanılmayacak kadar yüksek" diyen Biden, son 6 ayda en büyük 6 petrol şirketinin toplam karının 100 milyar dolardan fazla olduğuna vurgu yaptı.Biden, söz konusu şirketlerin "yüksek karlarını" tüketiciye aktarması halinde petrol fiyatlarının 50 sent daha aşağı düşeceğini ve ABD’deki operasyonlara yatırması durumunda ise fiyatların daha da aşağı çekilebileceğini kaydetti.Şirketlerin karlarının Amerikalı tüketicilere yansıtılarak rahatlama yaratılması yerine hissedarlara ve yöneticilerin maaşlarına gittiğini belirten Biden, "Ben bir kapitalistim, şirketlerin adil kârları ile ilgili bir sorunum yok ama bu kadarı da yeter" ifadesini kullandı.Biden, konuşmasına şöyle devam etti:Petrol şirketlerinin üretim ve rafinaj kapasitesini artırarak ABD’ye yatırım yapma ve tüketiciler için fiyatları düşürme fırsatı olduğuna işaret eden Biden, "Bunları yapmazlarsa fazla karları için daha yüksek vergi ödeyecekler ve başka kısıtlamalarla karşılaşacaklar" şeklinde uyarıda bulundu.Biden, ekibinin Kongre ile bu seçenekler üzerinde çalışacağını ifade ederek, "Bu şirketlerin vurgunculuğu bırakmalarının, bu ülkeye karşı sorumluluklarını yerine getirmelerinin ve Amerikan halkına bir rahatlama vermelerinin zamanı geldi" diye konuştu.Biden’ın ekstra kar eden enerji şirketlerine yönelik ek vergi çağrısı Exxon Mobil ve Chevron gibi şirketlerin geçen hafta açıkladığı üçüncü çeyrek bilançolarının ardından geldi.ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil’in geçen hafta açıkladığı finansal sonuçlarına göre, şirket yılın üçüncü çeyreğinde 19,7 milyar dolarlık rekor kar elde etmişti. Exxon Mobil’in geçen yılın aynı döneminde elde ettiği kar 6,8 milyar dolar seviyesinde kaydedilmişti.Büyük petrol üreticilerinden Chevron’un karı da üçüncü çeyrekte yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 84 artışla 11,2 milyar dolara ulaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220317/bidendan-piyasayi-hizaya-getirme-girisimi-petrol-fiyati-azaldigina-gore-benzin-fiyatini-dusurun-1054802628.html

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