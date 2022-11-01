Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikalar nerde diyordun

"Fabrikalar nerde diyordun Bugün milletvekili olduğun Güzel İzmirimizde 17 tesisin açılışını yaptık, 7 fabrikanın temelini attık Toplam 4,5 milyar liralık yatırım… Hamburger değil de kumru yemeyi tercih edersen İzmir’deki OSB’lerde fabrikaları gezebilirsin"