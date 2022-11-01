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Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikalar nerde diyordun
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikalar nerde diyordun
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sosyal medyadan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Fabrikalar nerde diyordun. Güzel İzmirimizde 17 tesisin açılışını... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T23:40+0300
2022-11-01T23:49+0300
kemal kılıçdaroğlu
mustafa varank
politika
fabrika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyen Bakan Varank paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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kemal kılıçdaroğlu, mustafa varank, fabrika
kemal kılıçdaroğlu, mustafa varank, fabrika

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikalar nerde diyordun

23:40 01.11.2022 (güncellendi: 23:49 01.11.2022)
© İHA / ATİLLA İDİZ - YILMAZ SÖNMEZ-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© İHA / ATİLLA İDİZ - YILMAZ SÖNMEZ-
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sosyal medyadan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Fabrikalar nerde diyordun. Güzel İzmirimizde 17 tesisin açılışını yaptık, 7 fabrikanın temelini attık" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyen Bakan Varank paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Fabrikalar nerde diyordun Bugün milletvekili olduğun Güzel İzmirimizde 17 tesisin açılışını yaptık, 7 fabrikanın temelini attık Toplam 4,5 milyar liralık yatırım… Hamburger değil de kumru yemeyi tercih edersen İzmir’deki OSB’lerde fabrikaları gezebilirsin"
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