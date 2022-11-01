Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikalar nerde diyordun
23:40 01.11.2022 (güncellendi: 23:49 01.11.2022)
© İHA / ATİLLA İDİZ - YILMAZ SÖNMEZ-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
© İHA / ATİLLA İDİZ - YILMAZ SÖNMEZ-
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sosyal medyadan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Fabrikalar nerde diyordun. Güzel İzmirimizde 17 tesisin açılışını yaptık, 7 fabrikanın temelini attık" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyen Bakan Varank paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Fabrikalar nerde diyordun Bugün milletvekili olduğun Güzel İzmirimizde 17 tesisin açılışını yaptık, 7 fabrikanın temelini attık Toplam 4,5 milyar liralık yatırım… Hamburger değil de kumru yemeyi tercih edersen İzmir’deki OSB’lerde fabrikaları gezebilirsin"
Sayın @kilicdarogluk fabrikalar nerde diyordun— Mustafa Varank (@varank) November 1, 2022
Bugün milletvekili olduğun Güzel İzmirimizde 17 tesisin açılışını yaptık, 7 fabrikanın temelini attık
Toplam 4,5 milyar liralık yatırım…
Hamburger değil de kumru yemeyi tercih edersen İzmir’deki OSB’lerde fabrikaları gezebilirsin pic.twitter.com/WznrRy4m9n