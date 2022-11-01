https://sputniknews.com.tr/20221101/bakan-varank-birileri-genc-kardeslerimizi--x-y--z-kusagi-diye-bolerken-biz-toplamanin-derdindeyiz-1062955962.html

Bakan Varank: Birileri genç kardeşlerimizi X, Y, Z kuşağı diye bölerken biz toplamanın derdindeyiz

Bakan Varank: Birileri genç kardeşlerimizi X, Y, Z kuşağı diye bölerken biz toplamanın derdindeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Birileri genç kardeşlerimizi farklı harfler takarak, X Kuşağı, Y Kuşağı, Z Kuşağı diye bölerken biz genç kardeşlerimizi bir... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T22:06+0300

2022-11-01T22:06+0300

2022-11-01T22:07+0300

mustafa varank

politika

genç

genç nüfus

z kuşağı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'İlk oyum Erdoğan'a ilk oyum AK Parti'ye' toplantısına katıldı.Varank, Bornova Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, Türkiye'yi 20 yıldır kalkındırmanın, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmanın derdinde olan bir siyasi harekete mensup olduklarını söyledi.Son 20 yıldır, ülkenin ihmal edilmiş bütün alanlarına yatırımlar yaptıklarını, altyapıdaki sıkıntılarını giderdiklerini aktaran Varank, "Biz, Türkiye'yi önümüzdeki yüzyıla, Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gayret gösteriyoruz" dedi.Türkiye'nin sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda kendi teknolojisini geliştiren, üretimini yapan ve kendine yeten bir ülke olmasını istediklerini kaydeden Bakan Varank, "Bunun için büyük gayretle çalışıyoruz. Bu gayrette de en büyük yol arkadaşımız olarak genç kardeşlerimizi görüyoruz. Biz inanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nın baş aktörleri gençlerimiz olacak, pırıl pırıl, başarıdan başarıya imza atan genç kardeşlerimiz olacak" diye konuştu.Bakan Varank, her fırsatta gençlerle bir araya gelmek istediklerini, projelerini ortaya koyduklarını dile getirdi.Gençlerin sorularına yanıt bulabilmek için buluştuklarını belirten Varank, "Birileri genç kardeşlerimizi farklı harfler takarak, X Kuşağı, Y Kuşağı, Z Kuşağı diye bölerken biz genç kardeşlerimizi bir araya toplamanın, bir ve beraber olmanın derdinde olarak sizlerle yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Varank, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünde Togg Gençlik Kampüsü açılışını gerçekleştirdiklerini ve ilk seri üretim araçlarını banttan indirdiklerini söyledi.Türkiye'de 1960'lı yıllarda başlatılan otomobil projesine değinen Varank, şunları anlattı:Bakan Varank, kararlı bir siyasi irade ile başlayan girişim sayesinde 3,5-4 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin Otomobili projesinin hayata geçtiğini belirtti.Doğuştan elektrikli otomobil ve insansız hava araçlarıEleştirilere rağmen 'doğuştan elektrikli bir otomobil yapmayı hedeflediklerini aktaran Varank, "Elektrikli otomobiller için erken olduğunu söylediler. 'Türkiye'nin hibrit araçla başlaması lazım hatta sizin benzinli, dizel otomobil yapmanız lazım.' dediler ama biz burada da aslında dünyanın nereye gittiğini gördük, trendleri gördük ve bu trendlere uygun olarak doğru zamanda elektrikli otomobile yatırım yapmanın gerekil olduğuna inandık" dedi.Bakan Varank, doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmanın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:Togg'un arkasında özel sektör ve babayiğitler olduğunu hatırlatan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlam bir siyasi irade ortaya koyan baş babayiğit olduğunu söyledi.Bakan Varank, Togg'un çok başarılı bir otomobil olduğunu, üretim tesisinin de başlı başına çok başarılı olduğunu ifade etti.Tesis hakkında bilgiler veren Varank, "İşte bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon projesi ama biz biliyoruz ki bu vizyonu ortaya koyabilmek için bir tecrübe gerekiyor, yirmi yıl bu ülkeye hizmet etmiş olmak gerekiyor. Türkiye'nin kabiliyetlerini bilmek gerekiyor, neler yapabileceğini bilmek gerekiyor ama aynı zamanda kendi insanına, kendi gençlerine güvenmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin otomobili projesiyle bir vizyon ortaya koydu ama Türkiye ekonomisine baktığınızda bütün kritik noktalarda aslında onun vizyonunu görebiliyorsunuz. Bugün Karadeniz'de Türkiye kendi gazını keşfedebilmişse bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde. Bugün Türkiye savunma sanayinde dünyada adından söz ettiriyorsa bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon sayesinde" ifadelerini kullandı.'Kendi kendine yeten bir ülke olmanın yetmediğini aynı zamanda dünyaya yön veren işlere imza atılmasının önemli olduğunu' vurgulayan Varank, 20 yıldır siyasetlerini bu yönde sürdürdüklerini dile getirdi.Mustafa Varank, geleceğe, teknolojiye, gençlere yatırım yaptıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:Varank, 2002 yılında seçilme yaşının 30 olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada da vizyon ortaya koyarak önce seçilme yaşını 25'e ardından ise 18'e indirdiğini hatırlatarak, o dönem muhalefetin buna da karşı çıktığını söyledi.Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da gençlere ayrı bir önem verdiklerini, katılımcılara tavsiyelerde bulunup her zaman onları destekleyeceklerini dile getirdi.Seçimde ilk kez oy kullanan gençlere seslenen Varank, gelecek yıl yapılacak seçimlerin önemine değinerek, gençlerden seçime kadar kapı kapı dolaşarak partileri için iyi çalışmalarını istedi.

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mustafa varank, genç, genç nüfus, z kuşağı