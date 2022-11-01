https://sputniknews.com.tr/20221101/bakan-soyludan-kilicdaroglunun-uyusturucu-iddialarina-yanit-ana-muhalefet-liderine-yakismaz-1062927717.html

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun amacı gündemi değiştirmek, problemi Türkiye Yüzyılı

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun amacı gündemi değiştirmek, problemi Türkiye Yüzyılı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına ilişkin olarak, "Ana muhalefet partisi genel başkanına bu... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T11:30+0300

2022-11-01T11:30+0300

2022-11-01T12:12+0300

politika

süleyman soylu

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062740611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17adb7f8c51e50ca3c39bcd2b1ded890.jpg

Bakan Soylu, CHP liderinin gündemi değiştirmek için böyle söylemlerde bulunduğunu belirterek, "Amacı gündemi değiştirmek, problemi Türkiye yüzyılı" dedi.Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'nun demeçlerine ilişkin açıklamaları şöyle:"Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin aydınlığını karartmaya çalışmaktadır. Siyaseti yalan üzerine kuran bir ana muhalefet başkanı ile karşı karşıyayız. Amacı gündemi değiştirmek. Problemi Türkiye Yüzyılı.Ana muhalefet partisi başkanı, uluslararası istihbarat oyununa düşmektedir ve bunu bilerek, isteyerek yapmaktadır. Problemi de 'Türkiye Yüzyılı'dır.Acaba ben kendi tabanımı, kendi kitlemi bu yalanlarla başka bir noktaya çekebilir miyim. endişesi içerisinde.Sokağa düşmüş Allah kurtarsın.Meclis'te çıktı, 'Bu Meclis'te yüzü aşkın ByLock'çu milletvekilleri vardır" dedi. Çıktı; Külliye'ye giden bir CHP'liden bahsetti yalandı, ismini de telaffuz edemedi. Tutuklu gazetecilerle ilgili bir liste yayınladı, aslında bir terörist listesi olduğu apaçık ortadaydı. Mersin'deki yaşanan olay söz konusu, bir tek cümle söylemedi.Bu ülkede darbe oldu, Menderes idam edildi. Ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı? Bu ülkede Erdoğan'a siyasi yasak kondu, mahkeme bastı. Özal'a yapılmadık kalmadı. Hatta Demirel, Özal anayasa mahkemelerinden hep şikayet etti. Bunlar Yalova'da mahkeme bastılar, hakimi tehdit ettiler. Mersin'de, İstanbul'da, belediyeler teröristlerle doldurulduSuç duyurusunda bulunduk. İşin peşini bırakmayacağız."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu