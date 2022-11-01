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Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun amacı gündemi değiştirmek, problemi Türkiye Yüzyılı
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun amacı gündemi değiştirmek, problemi Türkiye Yüzyılı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına ilişkin olarak, "Ana muhalefet partisi genel başkanına bu... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T11:30+0300
2022-11-01T12:12+0300
politika
süleyman soylu
kemal kılıçdaroğlu
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Bakan Soylu, CHP liderinin gündemi değiştirmek için böyle söylemlerde bulunduğunu belirterek, "Amacı gündemi değiştirmek, problemi Türkiye yüzyılı" dedi.Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'nun demeçlerine ilişkin açıklamaları şöyle:"Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin aydınlığını karartmaya çalışmaktadır. Siyaseti yalan üzerine kuran bir ana muhalefet başkanı ile karşı karşıyayız. Amacı gündemi değiştirmek. Problemi Türkiye Yüzyılı.Ana muhalefet partisi başkanı, uluslararası istihbarat oyununa düşmektedir ve bunu bilerek, isteyerek yapmaktadır. Problemi de 'Türkiye Yüzyılı'dır.Acaba ben kendi tabanımı, kendi kitlemi bu yalanlarla başka bir noktaya çekebilir miyim. endişesi içerisinde.Sokağa düşmüş Allah kurtarsın.Meclis'te çıktı, 'Bu Meclis'te yüzü aşkın ByLock'çu milletvekilleri vardır" dedi. Çıktı; Külliye'ye giden bir CHP'liden bahsetti yalandı, ismini de telaffuz edemedi. Tutuklu gazetecilerle ilgili bir liste yayınladı, aslında bir terörist listesi olduğu apaçık ortadaydı. Mersin'deki yaşanan olay söz konusu, bir tek cümle söylemedi.Bu ülkede darbe oldu, Menderes idam edildi. Ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı? Bu ülkede Erdoğan'a siyasi yasak kondu, mahkeme bastı. Özal'a yapılmadık kalmadı. Hatta Demirel, Özal anayasa mahkemelerinden hep şikayet etti. Bunlar Yalova'da mahkeme bastılar, hakimi tehdit ettiler. Mersin'de, İstanbul'da, belediyeler teröristlerle doldurulduSuç duyurusunda bulunduk. İşin peşini bırakmayacağız."
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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu
süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun amacı gündemi değiştirmek, problemi Türkiye Yüzyılı

11:30 01.11.2022 (güncellendi: 12:12 01.11.2022)
© İHA / MEHMET BASMACI - ÖZLEM CEYLAN-AW744809 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© İHA / MEHMET BASMACI - ÖZLEM CEYLAN-AW744809
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına ilişkin olarak, "Ana muhalefet partisi genel başkanına bu yakışmaz" dedi.
Bakan Soylu, CHP liderinin gündemi değiştirmek için böyle söylemlerde bulunduğunu belirterek, "Amacı gündemi değiştirmek, problemi Türkiye yüzyılı" dedi.
Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'nun demeçlerine ilişkin açıklamaları şöyle:
"Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin aydınlığını karartmaya çalışmaktadır. Siyaseti yalan üzerine kuran bir ana muhalefet başkanı ile karşı karşıyayız. Amacı gündemi değiştirmek. Problemi Türkiye Yüzyılı.
Ana muhalefet partisi başkanı, uluslararası istihbarat oyununa düşmektedir ve bunu bilerek, isteyerek yapmaktadır. Problemi de 'Türkiye Yüzyılı'dır.
Acaba ben kendi tabanımı, kendi kitlemi bu yalanlarla başka bir noktaya çekebilir miyim. endişesi içerisinde.
Sokağa düşmüş Allah kurtarsın.
Meclis'te çıktı, 'Bu Meclis'te yüzü aşkın ByLock'çu milletvekilleri vardır" dedi. Çıktı; Külliye'ye giden bir CHP'liden bahsetti yalandı, ismini de telaffuz edemedi. Tutuklu gazetecilerle ilgili bir liste yayınladı, aslında bir terörist listesi olduğu apaçık ortadaydı. Mersin'deki yaşanan olay söz konusu, bir tek cümle söylemedi.
Bu ülkede darbe oldu, Menderes idam edildi. Ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı? Bu ülkede Erdoğan'a siyasi yasak kondu, mahkeme bastı. Özal'a yapılmadık kalmadı. Hatta Demirel, Özal anayasa mahkemelerinden hep şikayet etti. Bunlar Yalova'da mahkeme bastılar, hakimi tehdit ettiler. Mersin'de, İstanbul'da, belediyeler teröristlerle dolduruldu
Suç duyurusunda bulunduk. İşin peşini bırakmayacağız."
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