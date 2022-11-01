https://sputniknews.com.tr/20221101/bakan-akar-ukraynali-mevkidasiyla-tahil-sevkiyatini-gorustu-1062924644.html
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla tahıl sevkiyatını görüştü
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla tahıl sevkiyatını görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile telefon görüşmesinde, tahıl koridorunun... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T09:04+0300
2022-11-01T09:04+0300
2022-11-01T09:31+0300
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hulusi akar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyacı olanlara emniyetle sevk ederek küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, Karadeniz koridorunun tahıl nakli için karayolundan çok daha hızlı ve elverişli olduğu, tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı girişiminin çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiği" ifade edildi.Akar ayrıca, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221031/rusyadan-yoksul-ulkelere-ucretsiz-tahil-cok-kutuplu-dunyanin-ne-vaat-ettigini-gosteriyor-1062913775.html
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türkiye, ukrayna krizi, ukrayna, hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye, ukrayna krizi, ukrayna, hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla tahıl sevkiyatını görüştü
09:04 01.11.2022 (güncellendi: 09:31 01.11.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile telefon görüşmesinde, tahıl koridorunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.
Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyacı olanlara emniyetle sevk ederek küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, Karadeniz koridorunun tahıl nakli için karayolundan çok daha hızlı ve elverişli olduğu, tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı girişiminin çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiği" ifade edildi.
Akar ayrıca, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.