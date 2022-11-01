https://sputniknews.com.tr/20221101/bakan-akar-ukraynali-mevkidasiyla-tahil-sevkiyatini-gorustu-1062924644.html

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla tahıl sevkiyatını görüştü

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla tahıl sevkiyatını görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile telefon görüşmesinde, tahıl koridorunun... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T09:04+0300

2022-11-01T09:04+0300

2022-11-01T09:31+0300

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milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyacı olanlara emniyetle sevk ederek küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, Karadeniz koridorunun tahıl nakli için karayolundan çok daha hızlı ve elverişli olduğu, tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı girişiminin çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiği" ifade edildi.Akar ayrıca, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221031/rusyadan-yoksul-ulkelere-ucretsiz-tahil-cok-kutuplu-dunyanin-ne-vaat-ettigini-gosteriyor-1062913775.html

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