https://sputniknews.com.tr/20221101/avrupada-ruzgar-turbinlerinin-urettigi-elektrikte-dusus-yasandi-1062920615.html

Avrupa’da rüzgar türbinlerinin ürettiği elektrikte düşüş yaşandı

Avrupa’da rüzgar türbinlerinin ürettiği elektrikte düşüş yaşandı

Avrupa’da rüzgar türbini üretimi şiddetli oynaklık sergiliyor. Avrupa’nın rüzgar türbinlerinin ürettiği elektrikte geçen Pazar günü sert düşüş yaşandı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

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avrupa'da enerji krizi

enerji

avrupa

rüzgar türbini

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WindEurope’un verdiği bilgiye göre, geçen haftanın ilk altı gününde rüzgar türbinlerinin katkısı yüzde 19’du. Avrupa’daki rüzgar türbini üretimi, zaten genelde talebin düşük olduğu geçen Pazar günü toplam enerji dengesinin yüzde 12’sine geriledi.Örneğin İsveç’te rüzgar türbinlerinin karşıladığı elektrik ihtiyacı Cumartesi yüzde 65 düzeyindeyken Pazar günü yüzde 1 olarak gerçekleşti. Polonya’da bu oran yüzde 18’den yüzde 4’e düştü.

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2022

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enerji, avrupa, rüzgar türbini