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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/avrupada-ruzgar-turbinlerinin-urettigi-elektrikte-dusus-yasandi-1062920615.html
Avrupa’da rüzgar türbinlerinin ürettiği elektrikte düşüş yaşandı
Avrupa’da rüzgar türbinlerinin ürettiği elektrikte düşüş yaşandı
Avrupa’da rüzgar türbini üretimi şiddetli oynaklık sergiliyor. Avrupa’nın rüzgar türbinlerinin ürettiği elektrikte geçen Pazar günü sert düşüş yaşandı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T00:19+0300
2022-11-01T00:19+0300
avrupa'da enerji krizi
enerji
avrupa
rüzgar türbini
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WindEurope’un verdiği bilgiye göre, geçen haftanın ilk altı gününde rüzgar türbinlerinin katkısı yüzde 19’du. Avrupa’daki rüzgar türbini üretimi, zaten genelde talebin düşük olduğu geçen Pazar günü toplam enerji dengesinin yüzde 12’sine geriledi.Örneğin İsveç’te rüzgar türbinlerinin karşıladığı elektrik ihtiyacı Cumartesi yüzde 65 düzeyindeyken Pazar günü yüzde 1 olarak gerçekleşti. Polonya’da bu oran yüzde 18’den yüzde 4’e düştü.
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enerji, avrupa, rüzgar türbini
enerji, avrupa, rüzgar türbini

Avrupa’da rüzgar türbinlerinin ürettiği elektrikte düşüş yaşandı

00:19 01.11.2022
© AAAçık deniz rüzgar çiftliği
Açık deniz rüzgar çiftliği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AA
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Avrupa’da rüzgar türbini üretimi şiddetli oynaklık sergiliyor. Avrupa’nın rüzgar türbinlerinin ürettiği elektrikte geçen Pazar günü sert düşüş yaşandı.
WindEurope’un verdiği bilgiye göre, geçen haftanın ilk altı gününde rüzgar türbinlerinin katkısı yüzde 19’du.

Avrupa’daki rüzgar türbini üretimi, zaten genelde talebin düşük olduğu geçen Pazar günü toplam enerji dengesinin yüzde 12’sine geriledi.

Örneğin İsveç’te rüzgar türbinlerinin karşıladığı elektrik ihtiyacı Cumartesi yüzde 65 düzeyindeyken Pazar günü yüzde 1 olarak gerçekleşti. Polonya’da bu oran yüzde 18’den yüzde 4’e düştü.
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