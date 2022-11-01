https://sputniknews.com.tr/20221101/ator-turkiyeye-seyahatlerde-rus-kartlariyla-odeme-yapilabilecek-1062948407.html
ATOR: Türkiye'ye seyahatlerde Rus kartlarıyla ödeme yapılabilecek
ATOR: Türkiye'ye seyahatlerde Rus kartlarıyla ödeme yapılabilecek
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze yaptığı açıklamada, tur operatörlerinin turistlere Türkiye ve BAE'deki seyahatler için bankacılık... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T18:32+0300
2022-11-01T18:32+0300
2022-11-01T18:33+0300
ekonomi
türkiye
rusya
bae
turist
kredi kartı
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Lomidze, “Rus dış turizmi yavaş yavaş ‘Çin modeline’ geçiyor. Bazı tur operatörleri turistlere, Türkiye ve BAE'deki seyahatler için bankacılık uygulaması veya tur şirketinin internet sitesindeki kişisel hesabı aracılığıyla ödeme yapmalarını öneriyor. Aynı zamanda işlemler, Visa ve Mastercard ödeme sistemleri de dahil olmak üzere herhangi bir Rus kartı ile gerçekleştirilebilir” dedi.Lomidze, Sberbank kart sahiplerinin tur operatörüne, Sberbank Online uygulamasının kişisel hesabından başvuru numarasını girerek tur için ödeme yapabileceğini ya da ikinci ödeme seçeneği olarak başvurunun rezervasyonu ve işlenmesinden sorumlu rehber yardımıyla yapılabileceğini.belirterek, “Hem birinci hem de ikinci durumda ödeme işlemleri Rusya topraklarında gerçekleştiriliyor ve kartın türü önemli değil. Herhangi bir Rus kartı, Mir, Visa ve Mastercard ile ödeme yapılabilir. Tur operatörü, parayı ruble cinsinden aldıktan sonra, tur sağlayıcı Türk şirketlerine ödemeyi kendisi yapıyor” diye konuştu.Ayrıca turistlerin yurtdışı tur rezervasyonu aşamasında seyahat satın alma fırsatına sahip oldukları ve tur operatörleri ve seyahat acentelerinin ek masraflar için nakit bulundurmayı veya yabancı ülkedeki bir bankadan kart alınmasını önerdiklerine vurgu yapan Lomidze,“Rusya'ya kitlesel Çin turizmi yıllarında, benzer bir ödeme türü Rusya'ya tur düzenleyen Çinli seyahat acenteleri tarafından yapılıyordu. Turistler, ek gezilerin de ödendiği Çin Alipay sistemi aracılığıyla çevrimiçi ödeme yapabilecekleri özel mağazalara veya restoranlara getiriliyordu” ifadelerini kullandı.Lomidze, böyle bir senaryonun yaygınlaşması durumunda, Rus turistler tarafından satın alınan ürün ve hizmetler için tur operatörleri ile sonradan ödeme planı üzerinde anlaşan sınırlı sayıda tur sağlayıcısı olacağını kaydetti.
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türkiye, rusya, bae, turist, kredi kartı
türkiye, rusya, bae, turist, kredi kartı
ATOR: Türkiye'ye seyahatlerde Rus kartlarıyla ödeme yapılabilecek
18:32 01.11.2022 (güncellendi: 18:33 01.11.2022) Abone ol
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze yaptığı açıklamada, tur operatörlerinin turistlere Türkiye ve BAE'deki seyahatler için bankacılık uygulaması veya tur şirketinin internet sitesindeki kişisel hesabı aracılığıyla ödeme yapmalarını önerdiğini söyledi.
Lomidze, “Rus dış turizmi yavaş yavaş ‘Çin modeline’ geçiyor. Bazı tur operatörleri turistlere, Türkiye ve BAE'deki seyahatler için bankacılık uygulaması veya tur şirketinin internet sitesindeki kişisel hesabı aracılığıyla ödeme yapmalarını öneriyor. Aynı zamanda işlemler, Visa ve Mastercard ödeme sistemleri de dahil olmak üzere herhangi bir Rus kartı ile gerçekleştirilebilir” dedi.
Lomidze, Sberbank kart sahiplerinin tur operatörüne, Sberbank Online uygulamasının kişisel hesabından başvuru numarasını girerek tur için ödeme yapabileceğini ya da ikinci ödeme seçeneği olarak başvurunun rezervasyonu ve işlenmesinden sorumlu rehber yardımıyla yapılabileceğini.belirterek, “Hem birinci hem de ikinci durumda ödeme işlemleri Rusya topraklarında gerçekleştiriliyor ve kartın türü önemli değil. Herhangi bir Rus kartı, Mir, Visa ve Mastercard ile ödeme yapılabilir. Tur operatörü, parayı ruble cinsinden aldıktan sonra, tur sağlayıcı Türk şirketlerine ödemeyi kendisi yapıyor” diye konuştu.
Ayrıca turistlerin yurtdışı tur rezervasyonu aşamasında seyahat satın alma fırsatına sahip oldukları ve tur operatörleri ve seyahat acentelerinin ek masraflar için nakit bulundurmayı veya yabancı ülkedeki bir bankadan kart alınmasını önerdiklerine vurgu yapan Lomidze,“Rusya'ya kitlesel Çin turizmi yıllarında, benzer bir ödeme türü Rusya'ya tur düzenleyen Çinli seyahat acenteleri tarafından yapılıyordu. Turistler, ek gezilerin de ödendiği Çin Alipay sistemi aracılığıyla çevrimiçi ödeme yapabilecekleri özel mağazalara veya restoranlara getiriliyordu” ifadelerini kullandı.
Lomidze, böyle bir senaryonun yaygınlaşması durumunda, Rus turistler tarafından satın alınan ürün ve hizmetler için tur operatörleri ile sonradan ödeme planı üzerinde anlaşan sınırlı sayıda tur sağlayıcısı olacağını kaydetti.