https://sputniknews.com.tr/20221101/amasrada-41-iscinin-hayatini-kaybettigi-maden-ocagindaki-patlamaya-iliskin-8-supheli-tutuklandi-1062922756.html
Amasra'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamaya ilişkin 8 şüpheli tutuklandı
Amasra'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamaya ilişkin 8 şüpheli tutuklandı
41 işçinin yaşamını yitirdiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ndeki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T02:54+0300
2022-11-01T02:54+0300
2022-11-01T02:54+0300
türkiye
amasra
bartın
maden
patlama
facia
işçi
tutuklama
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Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcısı S.A, işletme müdürü S.E, işletme baş mühendisi M.T. ile kartiyelerden (Birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, iş güvenliği şube müdür vekili V.S. ve emniyet mühendisi Ş.K, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.Şüphelilerden idari müdür S.S.B, elektrik mühendisi H.O, emniyet şefi F.G, ikinci kartiye şefi Ş.K, hazırlık şefi S.Y, elektro mekanik şube müdürü M.G, elektrik servis şefi O.Ö, makine mühendisi Ş.O. ve makine mühendisi M.A. ise savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.Adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarılan şüphelilerden elektro mekanik baş mühendisi S.Ö, jeoloji mühendisi H.O.K, maden mühendisi R.O, salıverildi. Maden mühendisi H.G. ve sondaj şefi T.U, emniyet vardiya nezaretçisi M.O ve maden teknikeri M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim Perşembe günü aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Polis ekipleri, şüphelilerden 24'ünü gözaltına alarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürmüştü, hakkında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan vardiya çavuşunun ise İstanbul'da hastanede tedavi gören madenci kardeşine refakat ettiği öğrenilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221031/amasrada-maden-ocagindaki-patlama-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-ozdemir-tutuklandi-1062916035.html
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amasra, bartın, maden, patlama, facia, işçi, tutuklama
amasra, bartın, maden, patlama, facia, işçi, tutuklama
Amasra'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamaya ilişkin 8 şüpheli tutuklandı
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41 işçinin yaşamını yitirdiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ndeki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.
Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcısı S.A, işletme müdürü S.E, işletme baş mühendisi M.T. ile kartiyelerden (Birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, iş güvenliği şube müdür vekili V.S. ve emniyet mühendisi Ş.K, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.
Şüphelilerden idari müdür S.S.B, elektrik mühendisi H.O, emniyet şefi F.G, ikinci kartiye şefi Ş.K, hazırlık şefi S.Y, elektro mekanik şube müdürü M.G, elektrik servis şefi O.Ö, makine mühendisi Ş.O. ve makine mühendisi M.A. ise savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.
Adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarılan şüphelilerden elektro mekanik baş mühendisi S.Ö, jeoloji mühendisi H.O.K, maden mühendisi R.O, salıverildi. Maden mühendisi H.G. ve sondaj şefi T.U, emniyet vardiya nezaretçisi M.O ve maden teknikeri M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.
Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim Perşembe günü aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Polis ekipleri, şüphelilerden 24'ünü gözaltına alarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürmüştü, hakkında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan vardiya çavuşunun ise İstanbul'da hastanede tedavi gören madenci kardeşine refakat ettiği öğrenilmişti.