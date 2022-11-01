https://sputniknews.com.tr/20221101/ak-parti-sozcusu-celik-kilicdaroglu-turk-siyasi-tarihinin-en-vahim-iddiasina-imza-atti-1062931656.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu, Türk siyasi tarihinin en vahim iddiasına imza attı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu, Türk siyasi tarihinin en vahim iddiasına imza attı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik uyuşturucu ticareti sözlerini eleştirdi. Çelik... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T12:45+0300

2022-11-01T12:45+0300

2022-11-01T13:03+0300

politika

ömer çelik

kemal kılıçdaroğlu

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığının kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı iddialarına yanıt veren Çelik, şunları söyledi:"Türk siyasi hayatının en vahim açıklamalarından biri. Bu provokasyondan dolayı özür dilemeli. Bu provokasyon TSK'ya kimyasal silah iddiasının devamıdır. Utanç verici sözler. Söylediği sözlerin nereye gittiğine dikkat etmeli. Muhalefet yapacaksa beğenmediği hususları söylemek yerine yıkım siyasetini devleti işlemez hale getiren bir siyaseti oynuyor. Bunun adı muhalefet değil yıkım siyasetidir. Yargıya taşınacak bir konudur."

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ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu