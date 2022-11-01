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AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu, Türk siyasi tarihinin en vahim iddiasına imza attı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu, Türk siyasi tarihinin en vahim iddiasına imza attı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik uyuşturucu ticareti sözlerini eleştirdi. Çelik... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T12:45+0300
2022-11-01T13:03+0300
politika
ömer çelik
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığının kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı iddialarına yanıt veren Çelik, şunları söyledi:"Türk siyasi hayatının en vahim açıklamalarından biri. Bu provokasyondan dolayı özür dilemeli. Bu provokasyon TSK'ya kimyasal silah iddiasının devamıdır. Utanç verici sözler. Söylediği sözlerin nereye gittiğine dikkat etmeli. Muhalefet yapacaksa beğenmediği hususları söylemek yerine yıkım siyasetini devleti işlemez hale getiren bir siyaseti oynuyor. Bunun adı muhalefet değil yıkım siyasetidir. Yargıya taşınacak bir konudur."
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ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu
ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu, Türk siyasi tarihinin en vahim iddiasına imza attı

12:45 01.11.2022 (güncellendi: 13:03 01.11.2022)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik uyuşturucu ticareti sözlerini eleştirdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu, Türk siyasi tarihinin en vahim iddiasına imza attı" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.
Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığının kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı iddialarına yanıt veren Çelik, şunları söyledi:
"Türk siyasi hayatının en vahim açıklamalarından biri. Bu provokasyondan dolayı özür dilemeli. Bu provokasyon TSK'ya kimyasal silah iddiasının devamıdır. Utanç verici sözler. Söylediği sözlerin nereye gittiğine dikkat etmeli. Muhalefet yapacaksa beğenmediği hususları söylemek yerine yıkım siyasetini devleti işlemez hale getiren bir siyaseti oynuyor. Bunun adı muhalefet değil yıkım siyasetidir. Yargıya taşınacak bir konudur."
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