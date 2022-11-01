https://sputniknews.com.tr/20221101/abyi-5-milyon-euro-dolandiran-91-kisiye-hapis-cezasi-1062950859.html
AB’yi 5 milyon euro dolandıran 91 kişiye hapis cezası
AB’yi 5 milyon euro dolandıran 91 kişiye hapis cezası
Sicilya’da mahkeme, Avrupa Birliği’ni (AB) sağladığı tarım fonları üzerinden 5 milyon euro zarara uğratan organize suç örgütü üyesi 91 kişiyi hapse mahkum... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T19:13+0300
2022-11-01T19:13+0300
2022-11-01T19:13+0300
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sicilya
cosa nostra
organize suç örgütü
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Patti’deki mahkeme, AB’nin mera alanları için sağladığı yardımları elde etmek için dolandırıcılık ve şantaj yapmakla suçlanan örgüt üyelerine yönelik geçen yıl martta açılan davada hükmünü açıkladı.Karar kapsamında 91 örgüt üyesi 2 ila 30 yıl arası hapse mahkum edilirken, on sanık beraat etti.Davaya ilişkin yerel basında yer alan haberlerde, 2010 ve 2017 yılları arasında 150 şirketin, aralarında sadece kağıt üzerinde var olan arazilerin de olduğu otlaklar üzerinden AB’yi yaklaşık 5 milyon euro dolandırdığı belirtildi.Suç şebekesinde, Sicilya merkezli "Cosa Nostra" mafyası üyelerinin yanı sıra, "beyaz yakalı" kişilerin de yer aldığı tespit edildi.Örgüt üyelerinin yer yer şiddet ve tehdide başvurarak kontrol sağladığı araziler üzerinden AB yardımlarına başvurduğu aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20210601/italyada-insan-kasabi-lakapli-mafya-uyesinin-tahliyesine-tepki-katil-giovanni-brusca-ozgur-1044633606.html
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sicilya, cosa nostra, organize suç örgütü
sicilya, cosa nostra, organize suç örgütü
AB’yi 5 milyon euro dolandıran 91 kişiye hapis cezası
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Sicilya’da mahkeme, Avrupa Birliği’ni (AB) sağladığı tarım fonları üzerinden 5 milyon euro zarara uğratan organize suç örgütü üyesi 91 kişiyi hapse mahkum etti.
Patti’deki mahkeme, AB’nin mera alanları için sağladığı yardımları elde etmek için dolandırıcılık ve şantaj yapmakla suçlanan örgüt üyelerine yönelik geçen yıl martta açılan davada hükmünü açıkladı.
Karar kapsamında 91 örgüt üyesi 2 ila 30 yıl arası hapse mahkum edilirken, on sanık beraat etti.
Davaya ilişkin yerel basında yer alan haberlerde, 2010 ve 2017 yılları arasında 150 şirketin, aralarında sadece kağıt üzerinde var olan arazilerin de olduğu otlaklar üzerinden AB’yi yaklaşık 5 milyon euro dolandırdığı belirtildi.
Suç şebekesinde, Sicilya merkezli "Cosa Nostra" mafyası üyelerinin yanı sıra, "beyaz yakalı" kişilerin de yer aldığı tespit edildi.
Örgüt üyelerinin yer yer şiddet ve tehdide başvurarak kontrol sağladığı araziler üzerinden AB yardımlarına başvurduğu aktarıldı.