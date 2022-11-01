Abdulkadir Selvi: Akşener masayı mı dağıtacak, yeni masa mı kuracak?

6’lı Masa cephesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Meral Akşener zaman zaman yaptığı çıkışlarla kontrollü bir şekilde gerilimi düşürüyor. Ama cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve milletvekili listelerinin görüşüleceği toplantıda tansiyon kaça fırlar, orasını kestiremiyorum. 6’lı Masa cephesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Meral Akşener zaman zaman yaptığı çıkışlarla kontrollü bir şekilde gerilimi düşürüyor. Ama cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve milletvekili listelerinin görüşüleceği toplantıda tansiyon kaça fırlar, orasını kestiremiyorum.

6’lı Masa ikinci turun ikinci toplantısını 14 Kasım tarihinde DEVA Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Şubat ya da mart ayında da cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanacaklar. Onların cumhurbaşkanı adayını belirledikleri süre zarfında Erdoğan, TOGG’un üretimini gerçekleştirecek. Aradaki fark bu... 6’lı Masa ikinci turun ikinci toplantısını 14 Kasım tarihinde DEVA Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Şubat ya da mart ayında da cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanacaklar. Onların cumhurbaşkanı adayını belirledikleri süre zarfında Erdoğan, TOGG’un üretimini gerçekleştirecek. Aradaki fark bu...

Bu arada 6’lı Masa’nın 7’li Masa olması gündemde. Bir süredir hormonlu bir sosyal medya desteği ile şişirilen Hüseyin Baş, Meral Hanım’ın kontenjanından masaya eklemlenmeye çalışılıyor. Hüseyin Baş’ı İYİ Parti’ye, şehit ailesine sinkaflı küfreden Lütfü Türkkan’ın monte etmeye çalıştığı söyleniyor. Akşener’in de Hüseyin Baş’ı, Gültekin Uysal’ın yerine denge unsuru olarak 6’lı Masa’ya sokmaya çalıştığı ifade ediliyor. Gültekin Uysal’ın Kılıçdaroğlu’na çalışması, Akşener’i denge arayışına itmiş. Ama 6’lı Masa’da Hüseyin Baş’ı istemeyenler olduğu söyleniyor, bu iş o kadar kolay olmayacak gibi. Bu arada 6’lı Masa’nın 7’li Masa olması gündemde. Bir süredir hormonlu bir sosyal medya desteği ile şişirilen Hüseyin Baş, Meral Hanım’ın kontenjanından masaya eklemlenmeye çalışılıyor. Hüseyin Baş’ı İYİ Parti’ye, şehit ailesine sinkaflı küfreden Lütfü Türkkan’ın monte etmeye çalıştığı söyleniyor. Akşener’in de Hüseyin Baş’ı, Gültekin Uysal’ın yerine denge unsuru olarak 6’lı Masa’ya sokmaya çalıştığı ifade ediliyor. Gültekin Uysal’ın Kılıçdaroğlu’na çalışması, Akşener’i denge arayışına itmiş. Ama 6’lı Masa’da Hüseyin Baş’ı istemeyenler olduğu söyleniyor, bu iş o kadar kolay olmayacak gibi.

Ben masanın kaç kişi olduğuyla ilgili değilim. Asıl gözlemlemeye çalıştığım başka bir gelişme var. Meral Akşener 6’lı Masa’yı genişletmeye mi çalışıyor yoksa masayı dağıtmak için hazırlık mı yapıyor, onu kestirmeye çalışıyorum. Kesin olan bir şey var ki o da Akşener, kendi etrafından bir masa oluşturuyor. Ben masanın kaç kişi olduğuyla ilgili değilim. Asıl gözlemlemeye çalıştığım başka bir gelişme var. Meral Akşener 6’lı Masa’yı genişletmeye mi çalışıyor yoksa masayı dağıtmak için hazırlık mı yapıyor, onu kestirmeye çalışıyorum. Kesin olan bir şey var ki o da Akşener, kendi etrafından bir masa oluşturuyor.

Akşener’in açıklamalarını alt alta koyduğumuzda bu işin bir yere doğru gittiği izlenimine kapılıyorum. CHP’li Bülent Kuşoğlu, “Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır” diye tehdit ettiğinde Akşener, “Noter değiliz. Adayı 6’lı Masa belirleyecek” çıkışını yaptı. “Seçilecek aday” kriterini ortaya koydu. Akşener’in açıklamalarını alt alta koyduğumuzda bu işin bir yere doğru gittiği izlenimine kapılıyorum. CHP’li Bülent Kuşoğlu, “Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır” diye tehdit ettiğinde Akşener, “Noter değiliz. Adayı 6’lı Masa belirleyecek” çıkışını yaptı. “Seçilecek aday” kriterini ortaya koydu.

CHP’li Gürsel Tekin, “HDP’ye bakanlık verilebilir” deyince, “HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Biz kalkalım o zaman, masaya HDP’yi oturtun” diye tepki gösterdi. CHP’li medyanın “Sağcılar” eleştirisine, “Masaya davet ettiniz, geldik. Sağcı istemiyorsanız davet etmeyin kardeşim” diye meydan okudu. CHP’li Gürsel Tekin, “HDP’ye bakanlık verilebilir” deyince, “HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Biz kalkalım o zaman, masaya HDP’yi oturtun” diye tepki gösterdi. CHP’li medyanın “Sağcılar” eleştirisine, “Masaya davet ettiniz, geldik. Sağcı istemiyorsanız davet etmeyin kardeşim” diye meydan okudu.

Akşener’in ayak izlerini takip edince bir yere doğru götürüyor bizi. Akşener, başbakanlığa talip olduğunu belirterek cumhurbaşkanı adaylığından feragat etmiş bir lider. “13. Cumhurbaşkanı 6’lı Masa’nın adayı olacaktır” diye kendini bağlamış bir isim. Akşener’in ayak izlerini takip edince bir yere doğru götürüyor bizi. Akşener, başbakanlığa talip olduğunu belirterek cumhurbaşkanı adaylığından feragat etmiş bir lider. “13. Cumhurbaşkanı 6’lı Masa’nın adayı olacaktır” diye kendini bağlamış bir isim.

Akşener’in masayı dağıtması düşünülebilir mi? Demirel’in dediği gibi, “Siyasette 24 saat uzun bir süredir”. 6’lı Masa henüz cumhurbaşkanı adaylığı ve milletvekili listelerini görüşmeye başlamadı. Akşener, “seçilecek aday” ölçüsünü ortaya koyduğuna göre Kılıçdaroğlu’nun adaylık ısrarı masada krize neden olabilir. Çünkü İYİ Parti teşkilatı ve milletvekillerinin önemli bir bölümü Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı. Onlar Akşener ya da Mansur Yavaş’ı istiyor. Ayrıca küçük partiler milletvekili listelerinde beklediklerini bulamadıkları takdirde yeni ittifak arayışına girebilir. Akşener’in masayı dağıtması düşünülebilir mi? Demirel’in dediği gibi, “Siyasette 24 saat uzun bir süredir”. 6’lı Masa henüz cumhurbaşkanı adaylığı ve milletvekili listelerini görüşmeye başlamadı. Akşener, “seçilecek aday” ölçüsünü ortaya koyduğuna göre Kılıçdaroğlu’nun adaylık ısrarı masada krize neden olabilir. Çünkü İYİ Parti teşkilatı ve milletvekillerinin önemli bir bölümü Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı. Onlar Akşener ya da Mansur Yavaş’ı istiyor. Ayrıca küçük partiler milletvekili listelerinde beklediklerini bulamadıkları takdirde yeni ittifak arayışına girebilir.