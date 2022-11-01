https://sputniknews.com.tr/20221101/abdli-rapci-takeoff-silahli-saldirida-olduruldu-1062943712.html

ABD'li rapçi Takeoff silahlı saldırıda öldürüldü

ABD'li rapçi Takeoff silahlı saldırıda öldürüldü

ABD'li rap şarkıcısı Takeoff, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T16:31+0300

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abd

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takeoff

silahlı saldırı

ölüm

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ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, Houston'da bir eğlence mekanında silahlı saldırıya uğradı. Migos grubundan arkadaşı Quavo ile oyun oynarken çıkan tartışmada başına yakın bir bölgeden vurulan Takeoff'un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.Saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.8 Haziran 1994'te Houston'da dünyaya gelen Takeoff, müzik kariyerine 2008 yılında başlamış, kendisi gibi rapçi arkadaşları Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturmuş, grupla birlikte toplam 5 stüdyo albümüne imza atmıştı.

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2022

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Sputnik Türkiye

abd, rap, takeoff, silahlı saldırı, ölüm