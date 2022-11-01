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https://sputniknews.com.tr/20221101/abdli-rapci-takeoff-silahli-saldirida-olduruldu-1062943712.html
ABD'li rapçi Takeoff silahlı saldırıda öldürüldü
ABD'li rapçi Takeoff silahlı saldırıda öldürüldü
ABD'li rap şarkıcısı Takeoff, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T16:31+0300
2022-11-01T16:33+0300
dünya
abd
rap
takeoff
silahlı saldırı
ölüm
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ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, Houston'da bir eğlence mekanında silahlı saldırıya uğradı. Migos grubundan arkadaşı Quavo ile oyun oynarken çıkan tartışmada başına yakın bir bölgeden vurulan Takeoff'un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.Saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.8 Haziran 1994'te Houston'da dünyaya gelen Takeoff, müzik kariyerine 2008 yılında başlamış, kendisi gibi rapçi arkadaşları Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturmuş, grupla birlikte toplam 5 stüdyo albümüne imza atmıştı.
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abd, rap, takeoff, silahlı saldırı, ölüm
abd, rap, takeoff, silahlı saldırı, ölüm

ABD'li rapçi Takeoff silahlı saldırıda öldürüldü

16:31 01.11.2022 (güncellendi: 16:33 01.11.2022)
© Twitter / TakeoffTakeoff
Takeoff - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© Twitter / Takeoff
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ABD'li rap şarkıcısı Takeoff, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, Houston'da bir eğlence mekanında silahlı saldırıya uğradı.
Migos grubundan arkadaşı Quavo ile oyun oynarken çıkan tartışmada başına yakın bir bölgeden vurulan Takeoff'un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
8 Haziran 1994'te Houston'da dünyaya gelen Takeoff, müzik kariyerine 2008 yılında başlamış, kendisi gibi rapçi arkadaşları Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturmuş, grupla birlikte toplam 5 stüdyo albümüne imza atmıştı.
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