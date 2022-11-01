https://sputniknews.com.tr/20221101/abden-rusyaya-tahil-koridoru-cagrisi-1062922364.html

AB'den Rusya'ya 'tahıl koridoru' çağrısı

AB'den Rusya'ya 'tahıl koridoru' çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya almasını kınadı ve tahıl koridoru anlaşmasını acilen uygulamasını istedi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T01:37+0300

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ukrayna krizi

rusya

ab

avrupa birliği

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB adına yaptığı açıklamada, Karadeniz Tahıl Girişimi adlı anlaşma sayesinde Ukrayna'dan dünya piyasalarına 9.5 milyon ton tahıl ve gıda ulaştırıldığını söyledi.Borrell, "AB, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ni askıya almasını kınamaktadır ve Rusya'ya kararını geri alma, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanmasını acilen sürdürme çağrısında bulunmaktadır" ifadesini kullandı.Borrell, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması yönündeki çağrısını desteklediklerini kaydetti.Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.Rusya, 29 Ekim'de Karadeniz Tahıl Girişimine katılımını askıya aldığını duyurmuştu.

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