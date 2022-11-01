https://sputniknews.com.tr/20221101/abd-hazinesi-yilin-son-ceyregine-iliskin-borclanma-tahminini-yukseltti-1062960470.html

ABD Hazinesi yılın son çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini yükseltti

ABD Hazinesi yılın son çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini yükseltti

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 400 milyar dolardan 550 milyar dolara yükseltti. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T23:40+0300

2022-11-01T23:40+0300

2022-11-01T23:40+0300

ekonomi

abd hazine bakanlığı

abd

borç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103600/40/1036004014_0:0:1249:702_1920x0_80_0_0_c6b6639025c4f4e35553f1cca882e7a5.jpg

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ekim-aralık ve gelecek yılın ocak-mart dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.Açıklamada, Hazinenin bu yılın son çeyreğinde 550 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.Aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün ağustosta duyurulan tahminden 150 milyar dolar fazla olduğu aktarıldı.Açıklamada, Hazinenin 2023'ün ilk çeyreğinde de 578 milyar dolar borçlanmasının ve mart sonu nakit dengesinin 500 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.​​​​​​​Hazinenin temmuz-eylül döneminde ise 457 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 636 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.Bakanlık, ağustosta paylaştığı tahminde Hazinenin üçüncü çeyrekte 444 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, eylül sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220226/abd-hazine-bakanligindan-putin-ve-lavrova-yaptirim-1054256694.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd hazine bakanlığı, abd, borç