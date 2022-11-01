400 tane lastik kullanarak 230 basamaklı merdiven yaptı

© İHA Yaklaşık 2 buçuk yıldır merdiveni yapmakla uğraştığını belirten Ali Dülgel, "Ben lastikleri toplamaya başlamadan önce bir oda yapmak istedim. Çocuklarımla beraber piknik yaparız diye. Daha sonra mutfak yaptım. Dedim ki bir tanede yatak odası olsun. Laz müteahhit misali 3 artı 1 bir ev yaptık buraya. Normalde yaptığım evden değirmene inen bir yolumuz var. Daha önceden Büyükçiftlik köyünü Kirazdağı’na bağlayan bir yoldu. 150 Metre civarı bir yolumuz vardı. Yol olmayınca burada bende başka bir yerde gördüğüm araba lastikleriyle merdiven yapma kararı aldım. Yaptığım çalışma bir gün sürmedi 2 buçuk senedir uğraşıyorum. 230 basamak var ama 400 tane lastik harcadık. Bunu bitirdikten sonra da beton yapmayı düşünüyorum. Daha sonrasında da lastikleri herkes tuttuğu takımın renklerine boyayacağım" diye konuştu.