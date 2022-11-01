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1 Kasım Dünya Vegan Günü: 'Hem insanlar hem çevre için daha sürdürülebilir bir yaşam mümkün'
1 Kasım Dünya Vegan Günü: 'Hem insanlar hem çevre için daha sürdürülebilir bir yaşam mümkün'
Cadılar Bayramı'ndan bir sonraki gün olan 1 Kasım, Dünya Vegan Günü olarak kutlanıyor. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T12:33+0300
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yaşam
vegan
dünya vegan günü türkiye
türkiye vegan derneği
vegan ve hayvan hakları eylemi
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Veganlar, hayvansal ürünlerin kullanılmasını ve hayvanların sömürüsünü reddederek de yaşanabilir bir dünyanın yaratılabileceğine dikkat çekiyor.31 Ekim Cadılar Bayramı'ndan bir gün sonra, yani 1 Kasım'da Dünya Vegan Günü kutlanıyor. Dünya Vegan Günü kapsamında birçok ülkede hayvansal ürün kullanmamanın insan sağlığına olan faydalarının anlatılmasının yanı sıra, hayvanlara ve doğaya saygı duyma anlayışı teşvik ediliyor.
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vegan, dünya vegan günü türkiye , türkiye vegan derneği, vegan ve hayvan hakları eylemi, фото
vegan, dünya vegan günü türkiye , türkiye vegan derneği, vegan ve hayvan hakları eylemi, фото

1 Kasım Dünya Vegan Günü: 'Hem insanlar hem çevre için daha sürdürülebilir bir yaşam mümkün'

12:33 01.11.2022
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Cadılar Bayramı'ndan bir sonraki gün olan 1 Kasım, Dünya Vegan Günü olarak kutlanıyor.
Veganlar, hayvansal ürünlerin kullanılmasını ve hayvanların sömürüsünü reddederek de yaşanabilir bir dünyanın yaratılabileceğine dikkat çekiyor.
31 Ekim Cadılar Bayramı'ndan bir gün sonra, yani 1 Kasım'da Dünya Vegan Günü kutlanıyor. Dünya Vegan Günü kapsamında birçok ülkede hayvansal ürün kullanmamanın insan sağlığına olan faydalarının anlatılmasının yanı sıra, hayvanlara ve doğaya saygı duyma anlayışı teşvik ediliyor.
© AP Photo / Lefteris Pitarakisİlk olarak İngiltere'deki Vegan Topluluğu Başkanı Louise Wallis tarafından 1994'te ilan edilen bu özel gün, daha sonra her yıl Dünya Vegan Günü olarak kutlanmaya başladı. 'Vegan' ve 'veganlık' kelimelerinin de mucidi olan Wallis'in 1 Kasım'ı ise özellikle şölen ve kutlamaların yapıldığı Cadılar Bayramı'ndan sonraki gün olduğu için seçtiği belirtiliyor.
İlk olarak İngiltere'deki Vegan Topluluğu Başkanı Louise Wallis tarafından 1994'te ilan edilen bu özel gün, daha sonra her yıl Dünya Vegan Günü olarak kutlanmaya başladı. 'Vegan' ve 'veganlık' kelimelerinin de mucidi olan Wallis'in 1 Kasım'ı ise özellikle şölen ve kutlamaların yapıldığı Cadılar Bayramı'ndan sonraki gün olduğu için seçtiği belirtiliyor. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Lefteris Pitarakis
İlk olarak İngiltere'deki Vegan Topluluğu Başkanı Louise Wallis tarafından 1994'te ilan edilen bu özel gün, daha sonra her yıl Dünya Vegan Günü olarak kutlanmaya başladı. 'Vegan' ve 'veganlık' kelimelerinin de mucidi olan Wallis'in 1 Kasım'ı ise özellikle şölen ve kutlamaların yapıldığı Cadılar Bayramı'ndan sonraki gün olduğu için seçtiği belirtiliyor.
© AP Photo / Andreea AlexandruPeki veganlığın türleri neler? Esas olarak veganlık, hayvansal ürünlerden sakınma pratiği olarak tanımlansa da bu tanımı hayvanların metalaştırılmasını yasaklama felsefesi şeklinde genişletmek de mümkün. Beslenmesinde bu felsefeyi benimseyen kişiye ise 'vegan' deniliyor.
Peki veganlığın türleri neler? Esas olarak veganlık, hayvansal ürünlerden sakınma pratiği olarak tanımlansa da bu tanımı hayvanların metalaştırılmasını yasaklama felsefesi şeklinde genişletmek de mümkün. Beslenmesinde bu felsefeyi benimseyen kişiye ise 'vegan' deniliyor. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Andreea Alexandru
Peki veganlığın türleri neler? Esas olarak veganlık, hayvansal ürünlerden sakınma pratiği olarak tanımlansa da bu tanımı hayvanların metalaştırılmasını yasaklama felsefesi şeklinde genişletmek de mümkün. Beslenmesinde bu felsefeyi benimseyen kişiye ise 'vegan' deniliyor.
© AP Photo / Rogelio V. SolisVeganların ise birden çok çeşidi bulunuyor. Bunlardan ilki et, yumurta, süt ürünleri ve diğer tüm hayvansal ürünleri tüketmekten sakınan 'diyet veganlar', ikincisi ise veganlığı yalnızca beslenmesinde değil aynı zamanda hayatın diğer alanlarında hayvanların sömürülmesine karşı çıkarak hayata geçiren 'etik veganlar' olarak biliniyor. Üçüncü grup da, hayvanların endüstriyel olarak yetiştirilmesi yoluyla çevreye zarar verilmesine karşı çıktığı için hayvansal ürünlerden kaçınan 'çevreci veganlar' olarak tanımlanıyor.
Veganların ise birden çok çeşidi bulunuyor. Bunlardan ilki et, yumurta, süt ürünleri ve diğer tüm hayvansal ürünleri tüketmekten sakınan 'diyet veganlar', ikincisi ise veganlığı yalnızca beslenmesinde değil aynı zamanda hayatın diğer alanlarında hayvanların sömürülmesine karşı çıkarak hayata geçiren 'etik veganlar' olarak biliniyor. Üçüncü grup da, hayvanların endüstriyel olarak yetiştirilmesi yoluyla çevreye zarar verilmesine karşı çıktığı için hayvansal ürünlerden kaçınan 'çevreci veganlar' olarak tanımlanıyor. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Rogelio V. Solis
Veganların ise birden çok çeşidi bulunuyor. Bunlardan ilki et, yumurta, süt ürünleri ve diğer tüm hayvansal ürünleri tüketmekten sakınan 'diyet veganlar', ikincisi ise veganlığı yalnızca beslenmesinde değil aynı zamanda hayatın diğer alanlarında hayvanların sömürülmesine karşı çıkarak hayata geçiren 'etik veganlar' olarak biliniyor. Üçüncü grup da, hayvanların endüstriyel olarak yetiştirilmesi yoluyla çevreye zarar verilmesine karşı çıktığı için hayvansal ürünlerden kaçınan 'çevreci veganlar' olarak tanımlanıyor.
© AP Photo / David Cliff1 Kasım Dünya Vegan Günü'nde insanlar veganlığın faydaları konusunda insanları bilgilendirirken, bunun yalnızca insan sağlığı açısından değil, çevre bakımından da daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı olduğuna işaret ediyor.
1 Kasım Dünya Vegan Günü'nde insanlar veganlığın faydaları konusunda insanları bilgilendirirken, bunun yalnızca insan sağlığı açısından değil, çevre bakımından da daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı olduğuna işaret ediyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo / David Cliff
1 Kasım Dünya Vegan Günü'nde insanlar veganlığın faydaları konusunda insanları bilgilendirirken, bunun yalnızca insan sağlığı açısından değil, çevre bakımından da daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı olduğuna işaret ediyor.
© AP Photo / Lynne Sladkyİyi planlanmış bir vegan diyet, bebeklikten hamileliğe dek hayatın hemen her aşamasında sağlıklı bir yaşam tarzı olarak biliniyor.
İyi planlanmış bir vegan diyet, bebeklikten hamileliğe dek hayatın hemen her aşamasında sağlıklı bir yaşam tarzı olarak biliniyor. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Lynne Sladky
İyi planlanmış bir vegan diyet, bebeklikten hamileliğe dek hayatın hemen her aşamasında sağlıklı bir yaşam tarzı olarak biliniyor.
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