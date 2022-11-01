https://sputniknews.com.tr/20221101/1-kasim-dunya-vegan-gunu-hem-insanlar-hem-cevre-icin-daha-surdurulebilir-bir-yasam-mumkun-1062931478.html

1 Kasım Dünya Vegan Günü: 'Hem insanlar hem çevre için daha sürdürülebilir bir yaşam mümkün'

1 Kasım Dünya Vegan Günü: 'Hem insanlar hem çevre için daha sürdürülebilir bir yaşam mümkün'

Cadılar Bayramı'ndan bir sonraki gün olan 1 Kasım, Dünya Vegan Günü olarak kutlanıyor. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

vegan

dünya vegan günü türkiye

türkiye vegan derneği

vegan ve hayvan hakları eylemi

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Veganlar, hayvansal ürünlerin kullanılmasını ve hayvanların sömürüsünü reddederek de yaşanabilir bir dünyanın yaratılabileceğine dikkat çekiyor.31 Ekim Cadılar Bayramı'ndan bir gün sonra, yani 1 Kasım'da Dünya Vegan Günü kutlanıyor. Dünya Vegan Günü kapsamında birçok ülkede hayvansal ürün kullanmamanın insan sağlığına olan faydalarının anlatılmasının yanı sıra, hayvanlara ve doğaya saygı duyma anlayışı teşvik ediliyor.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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