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Zabıtaya sinirlenen sokak müzisyeni gitarını kırdı
Zabıtaya sinirlenen sokak müzisyeni gitarını kırdı
Bursa'da metroda gitar çalarak şarkı söyleyen ve para toplayan sokak müzisyenlerine zabıta müdahale etmek istedi. Zabıtaya sinirlenen gençler gitarı kırarak... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T16:02+0300
2022-10-31T16:15+0300
zabıta
bursa
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gitar
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Bursa'da merkez Nilüfer ilçesinde metro içerisinde izinsiz olarak gitar çalarak şarkı söyleyen ve para toplayan gençlere zabıta ekipleri müdahale etti. Duruma sinirlenen gençler gitarı kırarak ekiplere tepki gösterdi.Zabıta yetkilileri yönetmelik sebebiyle metro içinde izinsiz şarkı söylenmesine ve para toplanmasına izin verilmeyeceğini, bu konuda şikayet aldıklarını dile getirdi.Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokak müzisyenlerine destek olmak ve vatandaşları müzikle buluşturmak amacıyla sokak müzisyenlerine Bursa'nın 3 bölgede yer tahsis etti. Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, kentin farklı cadde ve sokaklarında sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra ederken; zaman zaman bölge esnafından da tepki alan sokak müzisyenleri, Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Bursa’nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı’ projesiyle sanatlarını daha sağlıklı ortamlarda icra ediyorlar.Bir taraftan sokak müzisyenlerini desteklerken diğer taraftan gürültü kirliliğinin önüne geçerek Bursalıları kaliteli müzikle buluşturacak olan proje çerçevesinde sokak müzisyenlerine müzik yapma izni verildi. Bu belgeleri alan sokak müzisyenleri belirlenen noktalarda sanatlarını icra edebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/onur-sener-cinayeti-hala-gundemdeyken-sokak-muzisyeninin-yuzunde-sise-kirdilar-1062172421.html
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zabıta, bursa, gitar
zabıta, bursa, gitar

Zabıtaya sinirlenen sokak müzisyeni gitarını kırdı

16:02 31.10.2022 (güncellendi: 16:15 31.10.2022)
© İHAmetroda gitarını kıran sokak müzisyenleri
metroda gitarını kıran sokak müzisyenleri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© İHA
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Bursa'da metroda gitar çalarak şarkı söyleyen ve para toplayan sokak müzisyenlerine zabıta müdahale etmek istedi. Zabıtaya sinirlenen gençler gitarı kırarak tepki gösterdi.
Bursa'da merkez Nilüfer ilçesinde metro içerisinde izinsiz olarak gitar çalarak şarkı söyleyen ve para toplayan gençlere zabıta ekipleri müdahale etti. Duruma sinirlenen gençler gitarı kırarak ekiplere tepki gösterdi.
Zabıta yetkilileri yönetmelik sebebiyle metro içinde izinsiz şarkı söylenmesine ve para toplanmasına izin verilmeyeceğini, bu konuda şikayet aldıklarını dile getirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokak müzisyenlerine destek olmak ve vatandaşları müzikle buluşturmak amacıyla sokak müzisyenlerine Bursa'nın 3 bölgede yer tahsis etti. Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, kentin farklı cadde ve sokaklarında sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra ederken; zaman zaman bölge esnafından da tepki alan sokak müzisyenleri, Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Bursa’nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı’ projesiyle sanatlarını daha sağlıklı ortamlarda icra ediyorlar.
Bir taraftan sokak müzisyenlerini desteklerken diğer taraftan gürültü kirliliğinin önüne geçerek Bursalıları kaliteli müzikle buluşturacak olan proje çerçevesinde sokak müzisyenlerine müzik yapma izni verildi. Bu belgeleri alan sokak müzisyenleri belirlenen noktalarda sanatlarını icra edebiliyor.
Hatay’da sokak müzisyenliği yapan Yusuf Karagündüz, 'istedikleri şarkıyı bilmediğini söylediği' için iki kişinin saldırısına uğradı. Şüpheliler Karagündüz’ün yüzünde içki şişesi kırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
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