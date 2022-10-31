Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 'metaverse platformu'

“Her alanda teknoloji nasıl kullanılıyorsa eğitimde öncelikli olarak daha fazla kullanılmalı. Başka alanlarda bu kullanılırken alkışlanıyor, eğitimde kullanılırken ‘Biz teknolojiyi çocuklarımıza çok mu muhatap ediyoruz, öğretmenlerimiz buna adapte olacak mı?’ diye düşünme lüksümüz yok. Nasıl uçak, uzay sektöründe teknoloji kullanılmak zorunluysa eğitim de bunu kullanmak zorundayız. Şuna inanıyorum, çok çabuk adapte olabiliriz. Çünkü öğrenciler bizim destekçimiz. Birlikte hareket ettiğimiz öğrencilerimizin mentoruyuz ve onlarla yola çıkıyoruz. Eskisi gibi düşünmek doğru değil. Yani ‘karşı tarafta öğrenciler var ve bizim onlardan daha çok bilmemiz lazım’ demek çok doğru değil. Çünkü öğrencilerimiz bizden daha çok şey biliyorlar. Bizim avantajımız, onlardan öğrenerek beraber yol arkadaşlığı yapma çağında olmamız. Eğitimde biraz buna evriliyor. Teknolojinin kullanılmasıyla birlikte eğitici ve eğitilen arasındaki ilişki de biraz daha yol arkadaşlığına döndü. Bir kitaptan anlatmak değil örneğin, tarım toplumu mu anlatılıyor o zaman gelip bu dünyaya giriş yapıp o atmosferde o dersi işleyelim diyebiliyoruz. Bunları fiziksel ortamda yapamazsınız.”