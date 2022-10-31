https://sputniknews.com.tr/20221031/yasaklari-kaldiran-suudi-arabistan-yonetimi-cadilar-bayrami-etkinligi-duzenledi-1062889705.html

Yasakları kaldıran Suudi Arabistan yönetimi, Cadılar Bayramı etkinliği düzenledi

Yasakları kaldıran Suudi Arabistan yönetimi, Cadılar Bayramı etkinliği düzenledi

Kısa bir süre öncesine dek Suudi Arabistan'da yasaklı olan Cadılar Bayramı, yasakların kaldırılmasının ardından ilk kez Riyad'da kutlandı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T12:16+0300

2022-10-31T12:16+0300

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yaşam

suudi arabistan

cadılar bayramı

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Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın reform politikası kapsamında Suudi Arabistan, önce Cadılar Bayramı'nı yasak olmaktan çıkardı, ardından Cadılar Bayramı etkinliklerinin yapıldığı ekim ayının son haftasında 'Korkunç Haftasonu' etkinlikleri düzenledi.Başkent Riyad'daki 'Riyad Mevsimi' festivalinin bir parçası olarak düzenlenen etkinliklere katılanlar, korkutucu kostümler ve sıra dışı kıyafetler giyerek kameralara poz verdi. Ancak uzun yıllar boyunca 'aşırı muhafazakar' olarak görülen ülkede pagan kültürün bir parçası olarak görülen bir bayramın kutlanması, sosyal medyadaki kimi Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.Kullanıcılardan biri, Hz. Muhammed'in doğum günü kutlaması olarak bilinen Mevlid Kandili etkinliklerinin Suudi Arabistan'da hala yasak olmasına işaret ederek, "Suudi Arabistan'da, "Korku Haftasonu" adlı bir etkinlik düzenlendi, bu arada Mevlid kutlaması hala yasak." dedi.

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