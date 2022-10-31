https://sputniknews.com.tr/20221031/yapi-kredi-3-ceyrekte-krini-bese-katladi--1062911710.html

Yapı Kredi 3. çeyrekte kârını beşe katladı

Yapı Kredi 3. çeyrekte kârını beşe katladı

Yapı Kredi 3. çeyrekte 16,13 milyar TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 3,25 milyar TL kâr açıklanmıştı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T19:54+0300

2022-10-31T19:54+0300

2022-10-31T19:54+0300

ekonomi

yapı kredi

kâr

yapı kredi bankası

tüfe

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

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Yapı Kredi Bankası 2022 yılının 3. çeyreğinde piyasa beklentisi olan 14,7 milyar TL’nin üzerinde 16.1 milyar TL net dönem kârı elde etti.Banka kârını çeyreksel bazda yüzde 35 oranında artırırken, yılın ilk dokuz ayındaki net kârı ise 35.3 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 6.9 milyar liraydı.Bloomberg HT'nin aktardığına göre karşılık öncesi kâr ise 50 milyar TL olurken, karşılık öncesi kârın ortalama brüt kredilere oranı yüzde 12,6’ya çıktı. Yüksek kârlılıkta TÜFE’ye endeksli menkul kıymetler ve ücret-komisyon gelirleri etkili oldu.Özsermaye ve aktif kârlılık rakamlarında yukarı yönlü seyir devam etti.Bankanın maddi ortalama özsermaye kârlılığı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 63,7; 9 aylıklarda ise yüzde 54,9 ile emsalleri arasında en yüksek seviyede yer aldı.Ortalama aktif kârlılığı ise 2021 yılında yüzde 1,7 seviyesinde iken; 2022 yılının ilk dokuz ayında yüzde 5’e, 3. Çeyrek itibarıyla ise yüzde 6,2’ye çıktı.Yapı Kredi Bankası swap giderleri dahil net faiz gelirlerini çeyreksel bazda yüzde 37, yıllık yüzde 346 artırarak 21,4 milyar TL seviyesine çıkardı. Özellikle bu çeyrekte çeyreksel bazda yüzde 56 oranında artan ve 13 milyar TL seviyesine çıkan TÜFE Endeksli tahviller öne çıktı. Bu arada yaklaşık 90 milyar TL olan TÜFE'ye dayalı varlık hacmi ve yüzde 65 (ekim-ekim enflasyonu) ile TÜFE'ye dayalı varlık değerlemesi etkili oldu.Bankanın net faiz marjı ise 2021 yılında yüzde 3,17 seviyesinde iken, 438 baz puan artış ile ilk 9 ayda yüzde 7,55 seviyesine çıktı.Net ücret ve komisyon cephesinde ise çeyreksel bazda yüzde 19 artışla 4,2 milyar gelir elde edildi. Böylece yıllık bazda yüzde 86 artışla 10,6 milyar TL’lik rakama ulaşıldı. Komisyon gelirlerinde yüzde 46’lık pay ile ödeme sistemleri yer aldı. Faaliyet giderleri ise bu dönemde 9 aylıklarda yüzde 93 artarak 13,9 milyar TL’ye çıktı. Böylece komisyon gider oranı yüzde 76 ile 2021 seviyesine olan yüzde 74’ün üzerinde gerçekleşti.Bankanın sermaye rasyoları güçlenmeye devam ettiYapı Kredi Bankası’nın sermaye tamponları yasal limitlerin yaklaşık 560 baz puan üzerinde gerçekleşti. Bankanın 9 aylık; çekirdek sermaye oranı yüzde 13,9, ana sermaye oranı yüzde 15,5 ve sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 17,6 ile regülasyon limitlerinin oldukça üzerinde kalmayı sürdürdü. Enflasyon muhasebesi için ise banka maddi ortalama özsermaye kârlılığının enflasyonun üzerinde düşük çift haneli seviyelerde olduğunu belirtti.Bankanın 2022 hedefleri ise; TL kredi büyümesinde yaklaşık yüzde 65, yabancı para kredi büyümesinde ise yüksek yirmili seviyelerde daralma bekliyor. Gelirler kısmında net faiz marjının yüzde 7,5’in üzerinde, komisyon büyümesinin ise enflasyon üzerinde öngörüyor. Gider artışının ise ortalama enflasyondan, yaklaşık yüzde 90’lı seviyelere revize etti.'Her koşulda ülkemiz ekonomisini desteklemeyi sürdürüyoruz'Küresel anlamda belirsizliğin arttığı yılın ilk 9 ayında ülke ekonomisini güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, sonuçlara dair şu değerlendirmede bulundu: “Ticari ve KOBİ Bankacılığı bizim için stratejik öneme sahip bir alan. Sürdürülebilir büyüme ve güçlü ekonomi, KOBİ’lerimizin sağlıklı bir mali yapıya sahip olmaları ve katma değer yaratmalarıyla mümkün. Bunun için müşterilerimizin finansman kaynaklarına daha kolay ulaşmasına olanak sağlıyoruz. Öte yandan, yine KOBİ’lerin özellikle e-ticaret dünyasına ayrıcalıklı bir şekilde adım atmalarına, yeni müşteri ve pazarlara ulaşmalarına destek olmak için hayata geçirdiğimiz pek çok iş birliğiyle olanak sağlamayı sürdürüyoruz.”

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yapı kredi, kâr, yapı kredi bankası, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe)