https://sputniknews.com.tr/20221031/vergi-uzmani-konaklama-vergisini-degerlendirdi-huzur-ve-siginma-evleri-kapsam-dahilinde-1062892625.html

Vergi uzmanı konaklama vergisini değerlendirdi: ‘Huzur ve sığınma evleri kapsam dahilinde’

Vergi uzmanı konaklama vergisini değerlendirdi: ‘Huzur ve sığınma evleri kapsam dahilinde’

Vergi uzmanı Aydoğmuş, konaklama vergisinin kapsamını “Geceleme hizmeti verenler bu verginin mükellefi olacaklar. 2006 yılında çıkarılmış olan kanunda... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T12:56+0300

2022-10-31T12:56+0300

2022-10-31T12:56+0300

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Vergi uzmanı konaklama vergisini değerlendirdi: ‘Huzur ve sığınma evleri kapsam dahilinde’ 31.10.2022 SEYİR HALİ

1 Ocak 2023 itibari ile yürürlüğe girecek konaklama vergisinin içeriğini, kapsamını ve sektörün konu hakkında görüşlerini vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Aydoğmuş, konaklama vergisinin içeriği ve dünyadaki örnekleri konusunda “2006 yılında bir kanun tasarı ile bu mevzular görüşüldü. Yüzde 3 civarında bir oran ile gelirlerin yüzde 25’i de büyükşehir belediyelerine aktarılmak kaydıyla konaklama vergisi o dönemde de konuşuldu. Ancak meclisten geçmedi. O dönemde kadük oldu. İlk defa karşımıza gelen bir mevzu değil. Amerika’da, Avrupa Birliği’nin 19 ülkesinde, dünyanın Japonya gibi birçok ülkesinde uygulanan bir vergidir. Kapsamı, niyeti belli olan bir vergi ancak daha öncesinde TÜRSAB’da bu konuyla ilgili sektörün görüşleri alınmadığına dair belirli açıklamalar yaptı. Konaklama vergisi geceleme hizmeti üzerinden alınıyor. Geceleme hizmeti yoksa konaklama vergisi de yok. Geceleme hizmeti yanında verilen bazı hizmetler var. Bunlar da aynı şekilde konaklama vergisi kapsamına giriyor” diye bilgi verdi.‘Vergilemememiz gereken birçok müesseseyi de vergileme noktasına gelmiş olduk’Kanunun kapsamına dikkat çeken Aydoğmuş, sosyal amaçlı müesseselerin de vergiye tabii olacağını “Burada kanun düzenlenirken genel bir ifade konularak neredeyse amacına hiç uygun olmayan birtakım müesseseler kapsam dahiline alındı. Bazı zaafiyetler yaratıyor. Mesela Avrupa’da 2006 tarihli Avrupa Konsey direktifi var. Sosyal amaçlı veya iş amaçlı konaklamalar çoğu ülkede kapsam dışında bırakılmıştır. Ağırlıklı olarak turizm anlamında bir konaklamayı vergilemek esas olmalıydı. Biz hepsini bir torbaya koyduk sonra istisna maddesi ile birtakım unsurları dışında bırakmaya çalıştık ama bunu yaparken bazı hususları gözden kaçırdık. Aslında vergilemememiz gereken birçok müesseseyi de vergileme noktasına gelmiş olduk” diye vurguladı.‘Geceleme hizmeti verenler bu verginin mükellefi olacaklar’Verginin yürürlüğe girişi hakkında bilgi veren Aydoğmuş, içeriğinin değiştirilmesi üzerine henüz bir çalışma olmadığını “Bu kanun 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek. 2009 yılında 7194 sayılı kanunla düzenlenmişti, sektörün talebi üzerine erteleme söz konusu oldu. Yeni yıl ile konaklama vergisi yüzde 2 oranında geceleme hizmetlerinden alınmaya başlayacak. Geceleme hizmeti verenler bu verginin mükellefi olacaklar. Anayasa’nın 73’üncü maddesi gereği vergiler kanunla konulur, kaldırılır ve değiştirilir. Dolayısıyla kanunu tebliğ, yönetmelik ve genelge ile değiştiremeyiz. Dolayısıyla bu konuda bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu konuda herhangi bir çalışma şu anda yok. Sektör temsilcilerinin, TÜRSAB’ın bu konuda bakanlık yetkilileri ile görüşmeleri var” diye belirtti.‘Kanaatim yılbaşından önce bir düzenleme olacağı yönündedir’Aydoğmuş, kanunda yeniden değerlendirilmesini gerekli gördüğü kısımları “Özellikle sosyal amaçlı birtakım konaklama merkezlerinin kesinlikle kapsam dışında bırakılması gerekiyor. Daha önceki 2006 yılında çıkarılmış olan kanunda huzurevleri ve koruma evleri vergiden istisna olarak net yazıyordu. Bu kanunda yazmıyor. Halbuki bunlar kapsama girmiş oldu. Sığınma evleri, sağlıklı yaşam merkezleri, kamu misafirhaneleri kapsam dahilindedir. İstisnalar kısmının yeniden değerlendirilmesinde bence fayda var. Kanaatim yılbaşından önce bir düzenleme olacağı yönündedir” diye açıkladı.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, vergi, konaklama, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), turizm, huzurevi, sığınma evi, аудио