Ticaret Bakanlığı'ndan 'efsane indirim' uyarısı

"İndirim kampanyaları kapsamında birçok alışveriş sitesi ve diğer satıcılar, oldukça yüksek oranda indirim yapıyor ya da yaptığını iddia ediyor. Satıcıların, önce ürünlerin fiyatlarını artırması, sonra ise bu fiyat üzerinden indirim yapmasına sıklıkla rastlanıyor. Tüketicilerin bu gibi uygulamalara karşı son derece dikkatli olması önem taşıyor. Bu gibi yanıltıcı uygulamalara maruz kalmamak ve gerçekte ne oranda indirim yapıldığını anlamak için ürünlerin önceki satış fiyatlarını araştırmak ve gerçekçi olmayan veya yüksek görünen indirimlere dikkatli yaklaşmak gerekiyor. İnternet sitesinin adı, adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adı kontrol edilmeli. Sosyal medyada gezinirken karşılaşılan tanıtım ve ilanlara karşı, bu sitelerin taklit olması ihtimali dikkate alınarak satıcı ve sağlayıcının kendi sitesinden ürünü ve fiyatını kontrol etmek gerekiyor. İnternetten alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığının kontrolü önem taşıyor. Ödeme yapmadan önce, yasal olarak tüketiciye verilmesi gereken ön bilgiler mutlaka okunmalı ve bilgilerin doğruluğu araştırılmalı. Satıcı bilgileri, ödenecek toplam tutar ve cayma hakkına ilişkin ayrıntılar öğrenilmeli."