https://sputniknews.com.tr/20221031/the-witcherda-basrol-degisikligi-liam-hemsworth-henry-cavillin-yerini-aldi-1062891928.html
The Witcher'da başrol değişikliği: Liam Hemsworth, Henry Cavill'ın yerini aldı
The Witcher'da başrol değişikliği: Liam Hemsworth, Henry Cavill'ın yerini aldı
Henry Cavill, 'The Witcher' dizisindeki Rivialı Geralt rolünü Liam Hemsworth’e devredecek. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T13:02+0300
2022-10-31T13:02+0300
2022-10-31T13:04+0300
the witcher
yaşam
dizi
liam hemsworth
henry cavill
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Netflix'te izleyicilerle buluşan 'The Witcher' dizisinin başrolü değişti. Dizinin ilk bölümünden beri Geralt'a hayat veren Henry Cavill'in yerini yeni sezonda Liam Hemsworth dolduracak.Henry Cavill ve Liam Hemsworth, oyuncu değişikliği haberini sosyal medya üzerinden aynı anda duyurdu. Resmi The Witcher hesabı da Hemsworth'ün başrolü üstleneceğini doğruladı.Gazete Duvar'ın aktardığına göre Cavill yaptığı açıklamada, “Rivialı Geralt olarak yolculuğum hem canavarlarla hem de maceralarla doluydu. Ne yazık ki 4. Sezon için madalyonumu ve kılıçlarımı bırakacağım. Benim yerime Beyaz Kurt’un gömleğini fantastik Bay Liam Hemsworth giyecek. Liam’ın bu büyüleyici ve detaylı karaktere bakışını göreceğim için coşkuluyum. Liam, sayın efendim, bu karakterin harika bir derinliği var. Bu derinliğe dalmanın ve orada neler bulabileceğinizi keşfetmenin tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.Liam Hemswort ise, "Henry Cavill inanılmaz bir Geralt oldu ve bana dizginleri uzatıp macerasının bir sonraki bölümünde Beyaz Kurt’un bıçaklarını kullanmama izin verdiği için onur duyuyorum. Henry, yıllardır senin hayranınım ve bu sevilen karaktere kattıklarından ilham aldım. Giymem gereken büyük çizmelerim olabilir ama The Witcher dünyasına adım atacağım için gerçekten heyecanlıyım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20210709/the-Witcherin-ikinci-sezonu-17-aralikta-netflixte-yayinlanacak-1044931231.html
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the witcher, dizi, liam hemsworth, henry cavill
The Witcher'da başrol değişikliği: Liam Hemsworth, Henry Cavill'ın yerini aldı
13:02 31.10.2022 (güncellendi: 13:04 31.10.2022) Abone ol
Henry Cavill, 'The Witcher' dizisindeki Rivialı Geralt rolünü Liam Hemsworth’e devredecek.
Netflix'te izleyicilerle buluşan 'The Witcher' dizisinin başrolü değişti. Dizinin ilk bölümünden beri Geralt'a hayat veren Henry Cavill'in yerini yeni sezonda Liam Hemsworth dolduracak.
Henry Cavill ve Liam Hemsworth, oyuncu değişikliği haberini sosyal medya üzerinden aynı anda duyurdu. Resmi The Witcher hesabı da Hemsworth'ün başrolü üstleneceğini doğruladı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre Cavill yaptığı açıklamada, “Rivialı Geralt olarak yolculuğum hem canavarlarla hem de maceralarla doluydu. Ne yazık ki 4. Sezon için madalyonumu ve kılıçlarımı bırakacağım. Benim yerime Beyaz Kurt’un gömleğini fantastik Bay Liam Hemsworth giyecek. Liam’ın bu büyüleyici ve detaylı karaktere bakışını göreceğim için coşkuluyum. Liam, sayın efendim, bu karakterin harika bir derinliği var. Bu derinliğe dalmanın ve orada neler bulabileceğinizi keşfetmenin tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.
Liam Hemswort ise, "Henry Cavill inanılmaz bir Geralt oldu ve bana dizginleri uzatıp macerasının bir sonraki bölümünde Beyaz Kurt’un bıçaklarını kullanmama izin verdiği için onur duyuyorum. Henry, yıllardır senin hayranınım ve bu sevilen karaktere kattıklarından ilham aldım. Giymem gereken büyük çizmelerim olabilir ama The Witcher dünyasına adım atacağım için gerçekten heyecanlıyım" dedi.