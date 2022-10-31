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Süper Lig tarihine geçti: Şenol Güneş, Fatih Terim'i geride bıraktı
Süper Lig tarihine geçti: Şenol Güneş, Fatih Terim'i geride bıraktı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, kariyerinde 51 farklı takımı mağlup ederek Fatih Terim'i geride bıraktı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T15:04+0300
2022-10-31T15:06+0300
beşiktaş
şenol güneş
spor
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Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in görevden ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan Şenol Güneş, ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıktı.Siyah-beyazlıların rakibini 5-2'lik skorla geçtiği müsabakada ilginç bir tesadüf yaşandı. Beşiktaş, sahadan 5-2 galip ayrıldı. Siyah Beyazlılar'ın gollerini Cenk Tosun (2), Weghorst (2) ve Tayyip Talha kaydetti. Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir maçı 5 golle tamamladı.NTV Spor'un aktardığı Opta verilerine göre; Şenol Güneş bu galibiyetle birlikte kariyerinde mağlup ettiği Süper Lig ekibi sayısını 51'e yükseltti.Süper Lig tarihinde daha önce 50 farklı rakibi mağlup etme başarısı gösteren Fatih Terim'in başarısını elinden alan Şenol Güneş bu alanda zirvenin sahibi oldu.Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig tarihine geçti.
https://sputniknews.com.tr/20221028/besiktas-senol-gunesi-resmen-duyurdu-1062796143.html
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beşiktaş, şenol güneş, fatih terim
beşiktaş, şenol güneş, fatih terim

Süper Lig tarihine geçti: Şenol Güneş, Fatih Terim'i geride bıraktı

15:04 31.10.2022 (güncellendi: 15:06 31.10.2022)
© İHAŞenol Güneş
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© İHA
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, kariyerinde 51 farklı takımı mağlup ederek Fatih Terim'i geride bıraktı.
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in görevden ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan Şenol Güneş, ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıktı.
Siyah-beyazlıların rakibini 5-2'lik skorla geçtiği müsabakada ilginç bir tesadüf yaşandı. Beşiktaş, sahadan 5-2 galip ayrıldı. Siyah Beyazlılar'ın gollerini Cenk Tosun (2), Weghorst (2) ve Tayyip Talha kaydetti. Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir maçı 5 golle tamamladı.
NTV Spor'un aktardığı Opta verilerine göre; Şenol Güneş bu galibiyetle birlikte kariyerinde mağlup ettiği Süper Lig ekibi sayısını 51'e yükseltti.
Süper Lig tarihinde daha önce 50 farklı rakibi mağlup etme başarısı gösteren Fatih Terim'in başarısını elinden alan Şenol Güneş bu alanda zirvenin sahibi oldu.
Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig tarihine geçti.
Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
SPOR
Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu
28 Ekim, 11:29
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