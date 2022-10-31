https://sputniknews.com.tr/20221031/selvi-bir-yanda-kucaklayici-siyaset-oneren-erdogan-diger-yandan-kutuplastiran-bir-muhalefet-var-1062886236.html
Selvi: Bir yanda kucaklayıcı siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran bir muhalefet var
Selvi: Bir yanda kucaklayıcı siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran bir muhalefet var
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı Türkiye Yüzyılı programını değerlendirdi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T10:12+0300
2022-10-31T10:12+0300
2022-10-31T10:12+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
abdulkadir selvi
kemal kılıçdaroğlu
chp
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Selvi, şu andaki siyasi tabloyla ilgili "Bir yanda kucaklayıcı ve kapsayıcı bir siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran, dışlayan, tehdit eden, parmak sallayan bir muhalefet var" yorumunu yaptı.Selvi, Erdoğan'ın toplantıya bazı muhalif gazetecileri davet ettiğine dikkat çekerek, bu çağrının tek seferlik olmadığını belirtti.Selvi, "Erdoğan, Türkiye vizyonu ile ezberleri bozan bir çıkış yaptı. Ama bunun bir defalık bir hamle olmadığını belirmek isterim. AK Parti kulislerinde, 'Bu yeni bir dönemin başlangıcı. Devamı gelecek' deniliyor. Erdoğan bizi şaşırtmaya devam edecek. Bir yanda kucaklayıcı ve kapsayıcı bir siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran, dışlayan, tehdit eden, parmak sallayan bir muhalefet var" düşüncesini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221029/cumhurbaskani-erdogan-cumhurbaskanligi-kultur-ve-sanat-buyuk-odullerinin-sahiplerini-acikladi-1062852108.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, chp
recep tayyip erdoğan, ak parti, abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, chp
Selvi: Bir yanda kucaklayıcı siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran bir muhalefet var
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı Türkiye Yüzyılı programını değerlendirdi.
Selvi, şu andaki siyasi tabloyla ilgili "Bir yanda kucaklayıcı ve kapsayıcı bir siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran, dışlayan, tehdit eden, parmak sallayan bir muhalefet var" yorumunu yaptı.
Selvi, Erdoğan'ın toplantıya bazı muhalif gazetecileri davet ettiğine dikkat çekerek, bu çağrının tek seferlik olmadığını belirtti.
Selvi, "Erdoğan, Türkiye vizyonu ile ezberleri bozan bir çıkış yaptı. Ama bunun bir defalık bir hamle olmadığını belirmek isterim. AK Parti kulislerinde, 'Bu yeni bir dönemin başlangıcı. Devamı gelecek' deniliyor. Erdoğan bizi şaşırtmaya devam edecek. Bir yanda kucaklayıcı ve kapsayıcı bir siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran, dışlayan, tehdit eden, parmak sallayan bir muhalefet var" düşüncesini dile getirdi.