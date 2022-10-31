https://sputniknews.com.tr/20221031/selvi-bir-yanda-kucaklayici-siyaset-oneren-erdogan-diger-yandan-kutuplastiran-bir-muhalefet-var-1062886236.html

Selvi: Bir yanda kucaklayıcı siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran bir muhalefet var

Selvi: Bir yanda kucaklayıcı siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran bir muhalefet var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı Türkiye Yüzyılı programını değerlendirdi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T10:12+0300

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2022-10-31T10:12+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

abdulkadir selvi

kemal kılıçdaroğlu

chp

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Selvi, şu andaki siyasi tabloyla ilgili "Bir yanda kucaklayıcı ve kapsayıcı bir siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran, dışlayan, tehdit eden, parmak sallayan bir muhalefet var" yorumunu yaptı.Selvi, Erdoğan'ın toplantıya bazı muhalif gazetecileri davet ettiğine dikkat çekerek, bu çağrının tek seferlik olmadığını belirtti.Selvi, "Erdoğan, Türkiye vizyonu ile ezberleri bozan bir çıkış yaptı. Ama bunun bir defalık bir hamle olmadığını belirmek isterim. AK Parti kulislerinde, 'Bu yeni bir dönemin başlangıcı. Devamı gelecek' deniliyor. Erdoğan bizi şaşırtmaya devam edecek. Bir yanda kucaklayıcı ve kapsayıcı bir siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran, dışlayan, tehdit eden, parmak sallayan bir muhalefet var" düşüncesini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221029/cumhurbaskani-erdogan-cumhurbaskanligi-kultur-ve-sanat-buyuk-odullerinin-sahiplerini-acikladi-1062852108.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, chp