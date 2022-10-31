Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221031/selvi-bir-yanda-kucaklayici-siyaset-oneren-erdogan-diger-yandan-kutuplastiran-bir-muhalefet-var-1062886236.html
Selvi: Bir yanda kucaklayıcı siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran bir muhalefet var
Selvi: Bir yanda kucaklayıcı siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran bir muhalefet var
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı Türkiye Yüzyılı programını değerlendirdi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T10:12+0300
2022-10-31T10:12+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
abdulkadir selvi
kemal kılıçdaroğlu
chp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062671681_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7840a5454762aebf4e542d5b0658fc6.jpg
Selvi, şu andaki siyasi tabloyla ilgili "Bir yanda kucaklayıcı ve kapsayıcı bir siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran, dışlayan, tehdit eden, parmak sallayan bir muhalefet var" yorumunu yaptı.Selvi, Erdoğan'ın toplantıya bazı muhalif gazetecileri davet ettiğine dikkat çekerek, bu çağrının tek seferlik olmadığını belirtti.Selvi, "Erdoğan, Türkiye vizyonu ile ezberleri bozan bir çıkış yaptı. Ama bunun bir defalık bir hamle olmadığını belirmek isterim. AK Parti kulislerinde, 'Bu yeni bir dönemin başlangıcı. Devamı gelecek' deniliyor. Erdoğan bizi şaşırtmaya devam edecek. Bir yanda kucaklayıcı ve kapsayıcı bir siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran, dışlayan, tehdit eden, parmak sallayan bir muhalefet var" düşüncesini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221029/cumhurbaskani-erdogan-cumhurbaskanligi-kultur-ve-sanat-buyuk-odullerinin-sahiplerini-acikladi-1062852108.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062671681_55:0:1315:945_1920x0_80_0_0_eb713d09bdb09d3037cd50d261412845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, chp
recep tayyip erdoğan, ak parti, abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, chp

Selvi: Bir yanda kucaklayıcı siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran bir muhalefet var

10:12 31.10.2022
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı Türkiye Yüzyılı programını değerlendirdi.
Selvi, şu andaki siyasi tabloyla ilgili "Bir yanda kucaklayıcı ve kapsayıcı bir siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran, dışlayan, tehdit eden, parmak sallayan bir muhalefet var" yorumunu yaptı.
Selvi, Erdoğan'ın toplantıya bazı muhalif gazetecileri davet ettiğine dikkat çekerek, bu çağrının tek seferlik olmadığını belirtti.
Selvi, "Erdoğan, Türkiye vizyonu ile ezberleri bozan bir çıkış yaptı. Ama bunun bir defalık bir hamle olmadığını belirmek isterim. AK Parti kulislerinde, 'Bu yeni bir dönemin başlangıcı. Devamı gelecek' deniliyor. Erdoğan bizi şaşırtmaya devam edecek. Bir yanda kucaklayıcı ve kapsayıcı bir siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran, dışlayan, tehdit eden, parmak sallayan bir muhalefet var" düşüncesini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı
29 Ekim, 23:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала