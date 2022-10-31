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Selda Bağcan: Sahnede göbeği açık giyinmek bize Batı'dan geldi
Selda Bağcan: Sahnede göbeği açık giyinmek bize Batı'dan geldi
Sanatçı Selda Bağcan, 'sol muhafazakâr' olduğu için linç yediğinin hatırlatıldığı bir soru üzerine, "Evet, sol çevrelerden bu tanımlamayı yaptığım zaman çok... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Selda Bağcan, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.Kalçık'ın, "Sol-muhafazakarım" dediğiniz için siz de linç edilmiştiniz" sorusunu Bağcan şöyle yanıtladı:
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selda bağcan, batı, röportaj
selda bağcan, batı, röportaj

Selda Bağcan: Sahnede göbeği açık giyinmek bize Batı'dan geldi

13:53 31.10.2022
© İHASelda Bağcan
Selda Bağcan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© İHA
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Sanatçı Selda Bağcan, 'sol muhafazakâr' olduğu için linç yediğinin hatırlatıldığı bir soru üzerine, "Evet, sol çevrelerden bu tanımlamayı yaptığım zaman çok eleştiri almıştım. Ben gelenek ve göreneklerimizi koruyan biriyim. 1971'de ilk sahneye çıktığım zaman da kıyafetlerim kapalıydı.Sahnede göbeği açık giyinmek bize Batı'dan geldi" dedi.
Selda Bağcan, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.
Kalçık'ın, "Sol-muhafazakarım" dediğiniz için siz de linç edilmiştiniz" sorusunu Bağcan şöyle yanıtladı:
"Evet, sol çevrelerden bu tanımlamayı yaptığım zaman çok eleştiri almıştım. Hep söylerim, Türkiye'de sol yani bizim mahallenin bir kısmı tutucudur. Ben gelenek ve göreneklerimizi koruyan biriyim. Hem müziğimle hem de özel hayatımda gelenekçi bir insanım. İşten eve, evden işe bir hayatım var. Hiçbir zaman şaşalı bir yaşam tarzım olmadı. Sahnedeki kıyafetlerim çok ünlü modacılardan giyinmeme rağmen açık saçık olmadı hiç. 1971'de ilk sahneye çıktığım zaman da kıyafetlerim kapalıydı. Bizim dönemimizde kimse açık giyinmezdi. Göbeği açık kıyafetler giyen birini hiç hatırlamıyorum mesela. Bir tek dansözlerin göbeği açık olurdu. Sahnede göbeği açık giyinmek bize Batı'dan geldi."
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