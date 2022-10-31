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Sarıgül: Ne kadar lüks ve ithal araba varsa satışa çıkarın, bakanlar dahil herkes TOGG kullansın
Sarıgül: Ne kadar lüks ve ithal araba varsa satışa çıkarın, bakanlar dahil herkes TOGG kullansın
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Devlette ne kadar lüks ve ithal araba varsa hepsini internet üzerinden satışa çıkarın ve satın... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T17:55+0300
2022-10-31T17:55+0300
politika
mustafa sarıgül
togg
açıklama
satış
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Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a destek çağrısı yapan Sarıgül, kendisinin de bu markaya sahip çıkmak için sipariş başvurusunda bulunduğunu belirtti. Mustafa Sarıgül, "Devlette ne kadar lüks ve ithal araba varsa hepsini internet üzerinden satışa çıkarın ve satın. Bakanlar dahil herkes TOGG kullansın" diye konuştu.Devletten yardım alacak siyasi partilere: Böyle bir kriz ortamında bu paralar içinize siniyorsa size mübarek olsunDevlet yardımı alacak siyasi partiler konusuna da değinen Sarıgül, "Önümüzdeki yıl 5 siyasi partiye, 5 milyar 25 milyon lira, devlet yardımı yapılacak. Böyle bir kriz ortamında bu paralar içinize siniyorsa size mübarek olsun. Sinmiyorsa yarısını iade edin" ifadesini kullandı.Siyasetin gündemiyle halkın gündeminin birbirini tutmadığını savunan Sarıgül, halkın ve sokağın gündemini takip eden tek partinin TDP olduğunu kaydetti.
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mustafa sarıgül, togg, açıklama, satış
mustafa sarıgül, togg, açıklama, satış

Sarıgül: Ne kadar lüks ve ithal araba varsa satışa çıkarın, bakanlar dahil herkes TOGG kullansın

17:55 31.10.2022
© İHAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© İHA
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Devlette ne kadar lüks ve ithal araba varsa hepsini internet üzerinden satışa çıkarın ve satın. Bakanlar dahil herkes TOGG kullansın" dedi.
Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a destek çağrısı yapan Sarıgül, kendisinin de bu markaya sahip çıkmak için sipariş başvurusunda bulunduğunu belirtti. Mustafa Sarıgül, "Devlette ne kadar lüks ve ithal araba varsa hepsini internet üzerinden satışa çıkarın ve satın. Bakanlar dahil herkes TOGG kullansın" diye konuştu.

Devletten yardım alacak siyasi partilere: Böyle bir kriz ortamında bu paralar içinize siniyorsa size mübarek olsun

Devlet yardımı alacak siyasi partiler konusuna da değinen Sarıgül, "Önümüzdeki yıl 5 siyasi partiye, 5 milyar 25 milyon lira, devlet yardımı yapılacak. Böyle bir kriz ortamında bu paralar içinize siniyorsa size mübarek olsun. Sinmiyorsa yarısını iade edin" ifadesini kullandı.
Siyasetin gündemiyle halkın gündeminin birbirini tutmadığını savunan Sarıgül, halkın ve sokağın gündemini takip eden tek partinin TDP olduğunu kaydetti.
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