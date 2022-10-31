https://sputniknews.com.tr/20221031/sanliurfada-kuran-kursunda-dayak-goruntulerine-sorusturma-1062897674.html

Şanlıurfa'da Kur'an kursunda dayak görüntülerine soruşturma

Şanlıurfa'da Kur'an kursunda dayak görüntülerine soruşturma

Şanlıurfa'da, Kur'an kursu eğitmeninin temizlik yaptırdığı öğrencilerine hakaret edip tokat attığı anlara ilişkin çekilen görüntüler sosyal medyada tepki... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T13:42+0300

2022-10-31T13:42+0300

2022-10-31T13:42+0300

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kuran kursu

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Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'ndeki Kur'an kursunda öğrenciler, eğitmen tarafından tokat atılıp dövüldü.Bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler tepki çekti.Görüntülerde temizlik yaptıkları görülen 5 çocuğun karşısına geçen eğitmenin önce hakaret edip, ardından tokat attığı görülüyor.Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin ''Kimdir o?'' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı.Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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