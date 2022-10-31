https://sputniknews.com.tr/20221031/sanliurfada-kuran-kursunda-dayak-goruntulerine-sorusturma-1062897674.html
Şanlıurfa'da Kur'an kursunda dayak görüntülerine soruşturma
Şanlıurfa'da Kur'an kursunda dayak görüntülerine soruşturma
Şanlıurfa'da, Kur'an kursu eğitmeninin temizlik yaptırdığı öğrencilerine hakaret edip tokat attığı anlara ilişkin çekilen görüntüler sosyal medyada tepki... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T13:42+0300
2022-10-31T13:42+0300
2022-10-31T13:42+0300
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şanlıurfa
dayak
kuran
kuran kursu
eğitim
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Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'ndeki Kur'an kursunda öğrenciler, eğitmen tarafından tokat atılıp dövüldü.Bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler tepki çekti.Görüntülerde temizlik yaptıkları görülen 5 çocuğun karşısına geçen eğitmenin önce hakaret edip, ardından tokat attığı görülüyor.Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin ''Kimdir o?'' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı.Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220917/bakkaldan-biskuvi-caldigi-iddia-edilen-cocuga-dayak-1061316531.html
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şanlıurfa, dayak, kuran, kuran kursu, eğitim
şanlıurfa, dayak, kuran, kuran kursu, eğitim
Şanlıurfa'da Kur'an kursunda dayak görüntülerine soruşturma
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Şanlıurfa'da, Kur'an kursu eğitmeninin temizlik yaptırdığı öğrencilerine hakaret edip tokat attığı anlara ilişkin çekilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'ndeki Kur'an kursunda öğrenciler, eğitmen tarafından tokat atılıp dövüldü.
Bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler tepki çekti.
Görüntülerde temizlik yaptıkları görülen 5 çocuğun karşısına geçen eğitmenin önce hakaret edip, ardından tokat attığı görülüyor.
Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin ''Kimdir o?'' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.