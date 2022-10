https://sputniknews.com.tr/20221031/sabanci-cumhuriyet-seferberligini-genisletti-her-birimiz-adim-atmak-durumundayiz-1062899702.html

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ni genişletti: ‘Her birimiz adım atmak durumundayız’

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ni genişletti: ‘Her birimiz adım atmak durumundayız’

Sabancı Topluluğu tarafından başlatılan Cumhuriyet Seferberliği kapsamını artırıyor. Türkiye’nin 41 iline yayılan sosyal sorumluluk projesinde yapılacakları... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T13:54+0300

2022-10-31T13:54+0300

2022-10-31T13:54+0300

türkiye

sabancı holding

cenk alper

kurumsal sosyal sorumluluk projesi

çanakkale

arıcılık

gönüllü

cumhuriyet seferberliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062899557_0:163:3073:1891_1920x0_80_0_0_f852c8490ea88ab99bfedcd5c734d306.jpg

Sabancı Topluluğu, 2021 senesinde başlattığı ‘Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ni genişletiyor. ‘Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliği’ olarak tanımladıkları proje, ülkenin 41 ilinde, 16 şirket ve kurumun katılımıyla 15 bin gönüllüyle beraber yıl boyunca sahada olacakları 120 etkinliği kapsıyor. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bulunan Pazarlı Köyü Bal Ormanı’nda duyurulan sosyal sorumluluk projesinde ‘gençlerin geleceğe hazırlanması’, ‘kadınların işgücüne katılımı’, ‘iklim acil durumu ile kalıcı mücadele’ ve ‘biyoçeşitliliğe destek’ olarak belirlenen 4 ana başlık bulunuyor.‘Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir, bir yaşam biçimidir’Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Çanakkale’de düzenlenen seferberlik etkinliğinde konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bir ulusun bağımsızlığını, var olma mücadelesini dünya literatürüne sokan; inancın ve adanmışlığın imkansızlıklara karşı zaferini temsil eden Çanakkale gibi bir yerde, böylesine anlamlı bir tarihte, Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğini hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz. Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir. Cumhuriyet aslında bir yaşam biçimidir. Çağdaşlıktır, eşitliktir, sürekli ilerlemedir ve en önemlisi; bu toprakları sevmek, onlara daima sahip çıkmaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve değerlerini sonsuza kadar yaşatmak ve bu uğurda bugün olduğu gibi yılmadan çalışmaktır” dedi.“Geçtiğimiz yıl toplam 7 bin gönüllümüzle 35 bin saatimizi bu seferberliğe ayırdık. Yaklaşık 15 gün boyunca, fidan diktik, çöpleri topladık, atıkları ayrıştırdık, gübreleme yaptık, okul boyadık, kitap bağışladık, ahırlar ve geçici konutlar inşa ettik, yardım kolileri hazırladık ve tüm bu işlerimizi de 10 Kasım’da ulu önder Atatürk’e armağan ettik” ifadelerini kullanan Alper “Toplumdan aldığımız sinyalle buna devam etme kararı aldık. Bunu Türkiye’nin her yerine yaymalıyız, insanımızın yanında olmayız” dedi.‘Değişim istiyorsak, her birimiz adım atmak durumundayız’Alper “Bugün dünyaca, hep birlikte zorlu bir sınavdan geçiyoruz. Giderek çocuklarımıza bırakacağımız bir dünyayı yok ediyoruz. Bunu hep birlikte durdurmamız gerekiyor. Geçen sene burada bulunan arıcıların pek çoğu arılarının yarısını tarımsal alanlarda kullandığımız zirai ilaçlardan dolayı kaybetmiş. Dünya bir ekosistem, bu ekosisteme yanlış müdahale edersek aslında büyük dünyaya ne kadar zarar verdiğimiz şu küçük örnekte bile görüyoruz. Bu da bize aslında ‘hepimiz aynı gemideyiz’ diyor. Bu dünyadan her birimiz güvende olana kadar aslında hiçbirimiz güvende değiliz. Burada yaptıklarımız belki küçük adımlar. Ama bu küçük adımlarla, arıların kışı daha rahat geçirmesini, kışın genç kalmasını sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla bir fidan, lavanta, biberiye deyip geçmememiz gerektiğini arıcı arkadaşlarımızdan öğrendim” dedi ve ekledi:Bu proje kapsamında Çanakkale Pazarlı Köyü Bal Ormanı’na arıların su ihtiyacını karşılamak üzere su depoları ve arı üreticilerinin ihtiyaçları doğrultusunda kamelya yapıldı. Kovanların konulması için orman içerisinde 2.500 adet kovan sehpası yerleştirildi. Bölgede arı üreticilerine kovan desteği sağlandı. Çanakkale Gelibolu'da Orman Bakanlığı tarafından yönlendirilen bal ormanına, orman ekosisteminin gereksinimleri ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayacak ve arıcılık faaliyetlerini ve bal üretimini destekleyecek nektarlı türlerin ekim ve dikimi yapıldı. Sabancı Topluluğu tarafından Türkiye genelinde yapımına başlanan yangın söndürme havuzlarından biri de bölgeye yapılıyor.

türkiye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

sabancı holding, cenk alper, kurumsal sosyal sorumluluk projesi, çanakkale, arıcılık, gönüllü, cumhuriyet seferberliği