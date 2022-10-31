https://sputniknews.com.tr/20221031/rusya-savunma-bakanligi-karadeniz-guvenlik-koridorunda-gemi-trafigi-durduruldu-1062912964.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz güvenlik koridorunda gemi trafiği durduruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz güvenlik koridorunda gemi trafiği durduruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’deki saldırıyla ilgili soruşturma bitene kadar Karadeniz Girişimi kapsamında oluşturulan güvenli koridorunda gemi... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T20:44+0300

2022-10-31T20:44+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Güvenli koridordan gemi geçişleri kabul edilemez, çünkü Kiev bu koridoru Rusya’ya karşı askeri eylemler için kullanıyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Karadeniz Girişimi kapsamındaki anlaşmanın ana katılımcısı olarak Rusya bu anlaşmadan çıkmıyor, uygulanmasını askıya alıyor” dendi.Anlaşmanın imzalanması ve uygulanmasının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in aracılığına gerçekleştirildiği dikkate alınarak Rusya’nın bu konuyla ilgili duruşunun Guterres’e ve BM Güvenlik Konseyi’ne iletildiği ifade edildi.Uluslararası örgütlerin, tarım ürünlerinin sevkiyatında kullanılan insani koridor ve limanların Rusya’ya karşı askeri eylemlerde kullanılmayacağı yönünde Ukrayna’dan garantilerin alınmasına yardımcı olacağı umudu dile getirildi.

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