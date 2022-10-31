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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221031/polonyada-enflasyon-25-yilin-zirvesinde-1062906122.html
Polonya'da enflasyon 25 yılın zirvesinde
Polonya'da enflasyon 25 yılın zirvesinde
Polonya'da tüketici enflasyonu eylüldeki yıllık yüzde 17.2'den ekim ayında yıllık bazda yüzde 17.9 artarak son 25 yılın zirvesine çıktı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T16:37+0300
2022-10-31T16:37+0300
avrupa'da enerji krizi
polonya
tüfe
enflasyon
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Polonya Merkezi İstatistik Ofisi (GUS), ülkede ekim ayında enerji krizinin etkisiyle enflasyonun 25 yılın zirvesine çıktığını duyurdu.Açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylüldeki yıllık yüzde 17.2'den ekimde yüzde 17.9'a yükseldi.Ekim ayında akaryakıt fiyatlarında yüzde 4.1'lik artış görüldü ve buna doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki yüzde 2.0'lık artış eşlik etti.Öte yandan ülkede gıda fiyatları da artmaya devam ediyor. Eylül ayına kıyasla gıda ve alkolsüz içecek fiyatları yüzde 2.7'ye varan oranda yükseldi ve yıllık bazda bu kategorideki fiyat artışı şimdiden yüzde 22'ye yakın.
https://sputniknews.com.tr/20221031/ab-ulkelerinde-yilin-ilk-yarisina-iliskin-elektrik-ve-gaz-fiyatlari-aciklandi-1062904649.html
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polonya, tüfe, enflasyon
polonya, tüfe, enflasyon

Polonya'da enflasyon 25 yılın zirvesinde

16:37 31.10.2022
© AFP 2022İtalya - market
İtalya - market - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022
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Polonya'da tüketici enflasyonu eylüldeki yıllık yüzde 17.2'den ekim ayında yıllık bazda yüzde 17.9 artarak son 25 yılın zirvesine çıktı.
Polonya Merkezi İstatistik Ofisi (GUS), ülkede ekim ayında enerji krizinin etkisiyle enflasyonun 25 yılın zirvesine çıktığını duyurdu.
Açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylüldeki yıllık yüzde 17.2'den ekimde yüzde 17.9'a yükseldi.
Ekim ayında akaryakıt fiyatlarında yüzde 4.1'lik artış görüldü ve buna doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki yüzde 2.0'lık artış eşlik etti.
Öte yandan ülkede gıda fiyatları da artmaya devam ediyor. Eylül ayına kıyasla gıda ve alkolsüz içecek fiyatları yüzde 2.7'ye varan oranda yükseldi ve yıllık bazda bu kategorideki fiyat artışı şimdiden yüzde 22'ye yakın.
Ampül - elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
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AB ülkelerinde yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve gaz fiyatları açıklandı
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