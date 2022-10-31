https://sputniknews.com.tr/20221031/polonya-3-nukleer-enerji-santrali-insa-edecek-1062887063.html
Polonya 3 nükleer enerji santrali inşa edecek
Polonya 3 nükleer enerji santrali inşa edecek
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin nükleer enerji programı kapsamında toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğini söyledi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T10:56+0300
2022-10-31T10:56+0300
2022-10-31T10:58+0300
polonya
abd
nükleer santral
mateusz morawiecki
avrupa'da enerji krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062886908_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f4b9bec0948232f6492aa8944de5457.jpg
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, enerji güvenliği için nükleerin önemli olduğunu ifade etti.Polonya Haber Ajansı'na (PAP) göre Morawiecki, nükleer santrallerin ülkenin piyasa ve borsadan bağımsız olmasını sağlayacağını belirterek, "Toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğiz" dedi.Nükleer enerjiye yapılan yatırımın Polonya'nın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmeyeceği anlamına gelmediğini aktaran Morawiecki, "Ancak bugün kömürle sağlanan istikrarlı enerjiye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.Polonya'nın ilk nükleer santralinin, ABD merkezli nükleer enerji şirketi Westinghouse Electric Company tarafından inşa edileceği 28 Ekim'de duyurulmuştu.İnşasına 2026'da başlanacak nükleer santralde ilk reaktörün 2033'te faaliyete geçmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221029/abd-polonyada-nukleer-enerji-santrali-insa-edecek-1062829594.html
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062886908_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_23a9e01bb7ca45e5231b15714c123fb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polonya, abd, nükleer santral, mateusz morawiecki
polonya, abd, nükleer santral, mateusz morawiecki
Polonya 3 nükleer enerji santrali inşa edecek
10:56 31.10.2022 (güncellendi: 10:58 31.10.2022) Abone ol
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin nükleer enerji programı kapsamında toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğini söyledi.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, enerji güvenliği için nükleerin önemli olduğunu ifade etti.
Polonya Haber Ajansı'na (PAP) göre Morawiecki, nükleer santrallerin ülkenin piyasa ve borsadan bağımsız olmasını sağlayacağını belirterek, "Toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğiz" dedi.
Nükleer enerjiye yapılan yatırımın Polonya'nın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmeyeceği anlamına gelmediğini aktaran Morawiecki, "Ancak bugün kömürle sağlanan istikrarlı enerjiye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Polonya'nın ilk nükleer santralinin, ABD merkezli nükleer enerji şirketi Westinghouse Electric Company tarafından inşa edileceği 28 Ekim'de duyurulmuştu.
İnşasına 2026'da başlanacak nükleer santralde ilk reaktörün 2033'te faaliyete geçmesi bekleniyor.