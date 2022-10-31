https://sputniknews.com.tr/20221031/polonya-3-nukleer-enerji-santrali-insa-edecek-1062887063.html

Polonya 3 nükleer enerji santrali inşa edecek

Polonya 3 nükleer enerji santrali inşa edecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin nükleer enerji programı kapsamında toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğini söyledi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

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polonya

abd

nükleer santral

mateusz morawiecki

avrupa'da enerji krizi

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, enerji güvenliği için nükleerin önemli olduğunu ifade etti.Polonya Haber Ajansı'na (PAP) göre Morawiecki, nükleer santrallerin ülkenin piyasa ve borsadan bağımsız olmasını sağlayacağını belirterek, "Toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğiz" dedi.Nükleer enerjiye yapılan yatırımın Polonya'nın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmeyeceği anlamına gelmediğini aktaran Morawiecki, "Ancak bugün kömürle sağlanan istikrarlı enerjiye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.Polonya'nın ilk nükleer santralinin, ABD merkezli nükleer enerji şirketi Westinghouse Electric Company tarafından inşa edileceği 28 Ekim'de duyurulmuştu.İnşasına 2026'da başlanacak nükleer santralde ilk reaktörün 2033'te faaliyete geçmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20221029/abd-polonyada-nukleer-enerji-santrali-insa-edecek-1062829594.html

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polonya, abd, nükleer santral, mateusz morawiecki