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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221031/polonya-3-nukleer-enerji-santrali-insa-edecek-1062887063.html
Polonya 3 nükleer enerji santrali inşa edecek
Polonya 3 nükleer enerji santrali inşa edecek
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin nükleer enerji programı kapsamında toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğini söyledi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T10:56+0300
2022-10-31T10:58+0300
polonya
abd
nükleer santral
mateusz morawiecki
avrupa'da enerji krizi
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, enerji güvenliği için nükleerin önemli olduğunu ifade etti.Polonya Haber Ajansı'na (PAP) göre Morawiecki, nükleer santrallerin ülkenin piyasa ve borsadan bağımsız olmasını sağlayacağını belirterek, "Toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğiz" dedi.Nükleer enerjiye yapılan yatırımın Polonya'nın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmeyeceği anlamına gelmediğini aktaran Morawiecki, "Ancak bugün kömürle sağlanan istikrarlı enerjiye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.Polonya'nın ilk nükleer santralinin, ABD merkezli nükleer enerji şirketi Westinghouse Electric Company tarafından inşa edileceği 28 Ekim'de duyurulmuştu.İnşasına 2026'da başlanacak nükleer santralde ilk reaktörün 2033'te faaliyete geçmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221029/abd-polonyada-nukleer-enerji-santrali-insa-edecek-1062829594.html
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polonya, abd, nükleer santral, mateusz morawiecki
polonya, abd, nükleer santral, mateusz morawiecki

Polonya 3 nükleer enerji santrali inşa edecek

10:56 31.10.2022 (güncellendi: 10:58 31.10.2022)
© AFP 2022Nükleer santral
Nükleer santral - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin nükleer enerji programı kapsamında toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğini söyledi.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, enerji güvenliği için nükleerin önemli olduğunu ifade etti.
Polonya Haber Ajansı'na (PAP) göre Morawiecki, nükleer santrallerin ülkenin piyasa ve borsadan bağımsız olmasını sağlayacağını belirterek, "Toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğiz" dedi.
Nükleer enerjiye yapılan yatırımın Polonya'nın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmeyeceği anlamına gelmediğini aktaran Morawiecki, "Ancak bugün kömürle sağlanan istikrarlı enerjiye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Polonya'nın ilk nükleer santralinin, ABD merkezli nükleer enerji şirketi Westinghouse Electric Company tarafından inşa edileceği 28 Ekim'de duyurulmuştu.
İnşasına 2026'da başlanacak nükleer santralde ilk reaktörün 2033'te faaliyete geçmesi bekleniyor.
Polonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
DÜNYA
ABD, Polonya'da nükleer enerji santrali inşa edecek
29 Ekim, 00:13
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