https://sputniknews.com.tr/20221031/pasinyan-azerbaycanla-iliskiler-kurulmasi-hakkinda-rusyanin-onerdigi-ilkeleri-destekliyoruz-1062902248.html
Paşinyan: Azerbaycan'la ilişkiler kurulması hakkında Rusya'nın önerdiği ilkeleri destekliyoruz
Paşinyan: Azerbaycan'la ilişkiler kurulması hakkında Rusya'nın önerdiği ilkeleri destekliyoruz
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Bakü ile ilişkiler kurulması hakkında Rusya'nın önerdiği ilkeleri desteklediğini ve Azerbaycan'la ülkesi... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T15:11+0300
2022-10-31T15:11+0300
2022-10-31T15:11+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
rusya
paşinyan
vladimir putin
ilham aliyev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Soçi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le gerçekleştirecekleri üçlü zirve öncesinde bir araya geldi.Görüşmenin başında konuşan Paşinyan, "Bir kez daha vurgulamak istiyorum; Azerbaycan ile Ermenistan arasında devletler arası ilişkiler kurulmasıyla ilgili Rusya'nın sunduğu temel ilkeler taslağında önerilen yaklaşımlar bizim için kabul edilebilir. Üçlü görüşmemiz sonucunda bugün imzalayabileceğimiz olası üçlü açıklamanın metninde bu belgeye (taslağa) atıf yapılması teklifini destekleyeceğinizi umuyorum" dedi.
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azerbaycan, ermenistan, rusya, paşinyan, vladimir putin, ilham aliyev
azerbaycan, ermenistan, rusya, paşinyan, vladimir putin, ilham aliyev
Paşinyan: Azerbaycan'la ilişkiler kurulması hakkında Rusya'nın önerdiği ilkeleri destekliyoruz
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Bakü ile ilişkiler kurulması hakkında Rusya'nın önerdiği ilkeleri desteklediğini ve Azerbaycan'la ülkesi arasındaki bölgesel ulaşım yollarını her an açmaya hazır olduklarını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Soçi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le gerçekleştirecekleri üçlü zirve öncesinde bir araya geldi.
Görüşmenin başında konuşan Paşinyan, "Bir kez daha vurgulamak istiyorum; Azerbaycan ile Ermenistan arasında devletler arası ilişkiler kurulmasıyla ilgili Rusya'nın sunduğu temel ilkeler taslağında önerilen yaklaşımlar bizim için kabul edilebilir. Üçlü görüşmemiz sonucunda bugün imzalayabileceğimiz olası üçlü açıklamanın metninde bu belgeye (taslağa) atıf yapılması teklifini destekleyeceğinizi umuyorum" dedi.