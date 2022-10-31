https://sputniknews.com.tr/20221031/pasinyan-azerbaycanla-iliskiler-kurulmasi-hakkinda-rusyanin-onerdigi-ilkeleri-destekliyoruz-1062902248.html

Paşinyan: Azerbaycan'la ilişkiler kurulması hakkında Rusya'nın önerdiği ilkeleri destekliyoruz

Paşinyan: Azerbaycan'la ilişkiler kurulması hakkında Rusya'nın önerdiği ilkeleri destekliyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Bakü ile ilişkiler kurulması hakkında Rusya'nın önerdiği ilkeleri desteklediğini ve Azerbaycan'la ülkesi... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T15:11+0300

2022-10-31T15:11+0300

2022-10-31T15:11+0300

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paşinyan

vladimir putin

ilham aliyev

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Soçi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le gerçekleştirecekleri üçlü zirve öncesinde bir araya geldi.Görüşmenin başında konuşan Paşinyan, "Bir kez daha vurgulamak istiyorum; Azerbaycan ile Ermenistan arasında devletler arası ilişkiler kurulmasıyla ilgili Rusya'nın sunduğu temel ilkeler taslağında önerilen yaklaşımlar bizim için kabul edilebilir. Üçlü görüşmemiz sonucunda bugün imzalayabileceğimiz olası üçlü açıklamanın metninde bu belgeye (taslağa) atıf yapılması teklifini destekleyeceğinizi umuyorum" dedi.

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azerbaycan, ermenistan, rusya, paşinyan, vladimir putin, ilham aliyev