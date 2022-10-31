https://sputniknews.com.tr/20221031/ocha-baskani-grifftihs-rus-uzmanlarin-ortak-koordinasyon-merkezine-donmesini-umuyoruz-1062913634.html

OCHA Başkanı Grifftihs: Rus uzmanların Ortak Koordinasyon Merkezi’ne dönmesini umuyoruz

OCHA Başkanı Grifftihs: Rus uzmanların Ortak Koordinasyon Merkezi’ne dönmesini umuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Rus uzmanların Ortak Koordinasyon Merkezi kapsamındaki... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T21:07+0300

2022-10-31T21:07+0300

2022-10-31T21:07+0300

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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Griffiths, “Rusya’nın inisiyatiften çekilmeyeceğine, lakin faaliyetlerini geçici olarak askıya alacağına dair güvencesi bizi cesaretlendiriyor. Rusya Federasyonu, Ortak Koordinasyon Merkezi’ne üst düzey profesyonel ekibini göndermişti ve bu girişimin uygulanmasında tam ve aktif katılımcılar olarak geri dönmelerini dört gözle bekliyoruz” ifadesini kullandı.Griffiths, tahıl anlaşmasının süresi 19 Kasım’da sona erecek olmasından dolayı, tüm tarafların endişelerini değerlendirmeye ve tekliflerini dinlemeye hazır olduklarını kaydetti.BM, Karadeniz’deki saldırının soruşturmasına katılmaya hazırKaradeniz tahıl anlaşmasının, askeri üstünlük elde etmek için kullanılmasının ciddi suiistimal olacağını dile getiren Griffiths, “BM, bu benzersiz anlaşmanın uygulanmasında taraflara yardımcı olma ayrıcalığına sahip. BM, Sekreterlik olarak hareket ederek, girişime katılan üye ülkelerle birlikte gerektiğinde sunulan tüm delilleri incelemeye hazır” diye konuştu.Griffiths, “Anlaşmaya imza atan dört ülkenin temsilcilerinin yer aldığı Ortak Koordinasyon Merkezi, bu tür olay ve kazalar için bir prosedür geliştirdi” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221031/rusya-savunma-bakanligi-karadeniz-guvenlik-koridorunda-gemi-trafigi-durduruldu-1062912964.html

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