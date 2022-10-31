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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221031/ocha-baskani-grifftihs-rus-uzmanlarin-ortak-koordinasyon-merkezine-donmesini-umuyoruz-1062913634.html
OCHA Başkanı Grifftihs: Rus uzmanların Ortak Koordinasyon Merkezi’ne dönmesini umuyoruz
OCHA Başkanı Grifftihs: Rus uzmanların Ortak Koordinasyon Merkezi’ne dönmesini umuyoruz
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Rus uzmanların Ortak Koordinasyon Merkezi kapsamındaki... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T21:07+0300
2022-10-31T21:07+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
tahıl
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Griffiths, “Rusya’nın inisiyatiften çekilmeyeceğine, lakin faaliyetlerini geçici olarak askıya alacağına dair güvencesi bizi cesaretlendiriyor. Rusya Federasyonu, Ortak Koordinasyon Merkezi’ne üst düzey profesyonel ekibini göndermişti ve bu girişimin uygulanmasında tam ve aktif katılımcılar olarak geri dönmelerini dört gözle bekliyoruz” ifadesini kullandı.Griffiths, tahıl anlaşmasının süresi 19 Kasım’da sona erecek olmasından dolayı, tüm tarafların endişelerini değerlendirmeye ve tekliflerini dinlemeye hazır olduklarını kaydetti.BM, Karadeniz’deki saldırının soruşturmasına katılmaya hazırKaradeniz tahıl anlaşmasının, askeri üstünlük elde etmek için kullanılmasının ciddi suiistimal olacağını dile getiren Griffiths, “BM, bu benzersiz anlaşmanın uygulanmasında taraflara yardımcı olma ayrıcalığına sahip. BM, Sekreterlik olarak hareket ederek, girişime katılan üye ülkelerle birlikte gerektiğinde sunulan tüm delilleri incelemeye hazır” diye konuştu.Griffiths, “Anlaşmaya imza atan dört ülkenin temsilcilerinin yer aldığı Ortak Koordinasyon Merkezi, bu tür olay ve kazalar için bir prosedür geliştirdi” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221031/rusya-savunma-bakanligi-karadeniz-guvenlik-koridorunda-gemi-trafigi-durduruldu-1062912964.html
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rusya, ukrayna krizi, tahıl, türkiye, karadeniz
rusya, ukrayna krizi, tahıl, türkiye, karadeniz

OCHA Başkanı Grifftihs: Rus uzmanların Ortak Koordinasyon Merkezi’ne dönmesini umuyoruz

21:07 31.10.2022
© AAtahıl gemisi
tahıl gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Rus uzmanların Ortak Koordinasyon Merkezi kapsamındaki faaliyetlerine tamamen dönmesini umduklarını belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Griffiths, “Rusya’nın inisiyatiften çekilmeyeceğine, lakin faaliyetlerini geçici olarak askıya alacağına dair güvencesi bizi cesaretlendiriyor. Rusya Federasyonu, Ortak Koordinasyon Merkezi’ne üst düzey profesyonel ekibini göndermişti ve bu girişimin uygulanmasında tam ve aktif katılımcılar olarak geri dönmelerini dört gözle bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Griffiths, tahıl anlaşmasının süresi 19 Kasım’da sona erecek olmasından dolayı, tüm tarafların endişelerini değerlendirmeye ve tekliflerini dinlemeye hazır olduklarını kaydetti.

BM, Karadeniz’deki saldırının soruşturmasına katılmaya hazır

Karadeniz tahıl anlaşmasının, askeri üstünlük elde etmek için kullanılmasının ciddi suiistimal olacağını dile getiren Griffiths, “BM, bu benzersiz anlaşmanın uygulanmasında taraflara yardımcı olma ayrıcalığına sahip. BM, Sekreterlik olarak hareket ederek, girişime katılan üye ülkelerle birlikte gerektiğinde sunulan tüm delilleri incelemeye hazır” diye konuştu.
Griffiths, “Anlaşmaya imza atan dört ülkenin temsilcilerinin yer aldığı Ortak Koordinasyon Merkezi, bu tür olay ve kazalar için bir prosedür geliştirdi” ifadesini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
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