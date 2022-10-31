https://sputniknews.com.tr/20221031/nazi-uniformasiyla-bara-giden-adam-musteriler-ve-mekan-sahibi-tarafindan-kovuldu-1062892281.html
Nazi üniformasıyla bara giden adam, müşteriler ve mekan sahibi tarafından kovuldu
Nazi üniformasıyla bara giden adam, müşteriler ve mekan sahibi tarafından kovuldu
ABD New York'ta Nazi üniformasıyla bir bara giren adam, mekanın sahibi ve diğer müşteriler tarafından kovuldu. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T12:54+0300
2022-10-31T12:54+0300
2022-10-31T12:54+0300
dünya
nazi
abd
new york
nazizm
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ABD New York'ta bulunan Fanelli isimli bara giren Nazi üniformalı bir adam, müşterilerden ve mekanın sahibinden gelen tepkiler üzerine mekandan kovuldu.Geçen Cumartesi günü kent genelinde kostümlü Cadılar Bayramı kutlamalarının yapıldığı gün yaşanan olayda, Nazi üniformalı adamın gülümseyerek bara girdiği ve bir şeyler sipariş etmek istediği görüldü.Üniformayı gören bir kadın müşteri, "Senin sorunun ne?" diyerek tepki gösterdi. Adam ayrıca, "Burayı terk et" diyen bar sahibine küfür edince diğer müşteriler tarafından "Dayak yemek mi istiyorsun?", "Senin iyiliğin için" ifadeleriyle bardan atıldı. Bar çalışanlarından biri, adamı daha önce hiç görmediklerini söyledi. Olayın sosyal medyada yayılan videosu ise 1.8 milyondan fazla görüntülenme aldı.
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nazi, abd, new york, nazizm
nazi, abd, new york, nazizm
Nazi üniformasıyla bara giden adam, müşteriler ve mekan sahibi tarafından kovuldu
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ABD New York'ta Nazi üniformasıyla bir bara giren adam, mekanın sahibi ve diğer müşteriler tarafından kovuldu.
ABD New York'ta bulunan Fanelli isimli bara giren Nazi üniformalı bir adam, müşterilerden ve mekanın sahibinden gelen tepkiler üzerine mekandan kovuldu.
Geçen Cumartesi günü kent genelinde kostümlü Cadılar Bayramı kutlamalarının yapıldığı gün yaşanan olayda, Nazi üniformalı adamın gülümseyerek bara girdiği ve bir şeyler sipariş etmek istediği görüldü.
Üniformayı gören bir kadın müşteri, "Senin sorunun ne?" diyerek tepki gösterdi. Adam ayrıca, "Burayı terk et" diyen bar sahibine küfür edince diğer müşteriler tarafından "Dayak yemek mi istiyorsun?", "Senin iyiliğin için" ifadeleriyle bardan atıldı.
Bar çalışanlarından biri, adamı daha önce hiç görmediklerini söyledi. Olayın sosyal medyada yayılan videosu ise 1.8 milyondan fazla görüntülenme aldı.