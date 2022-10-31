https://sputniknews.com.tr/20221031/moldovada-hayat-pahaliligi-protestosu-1062884122.html
Moldova'da hayat pahalılığı protestosu
Moldova'da hayat pahalılığı protestosu
Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen gösteriyle hükümet protesto edildi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T08:40+0300
2022-10-31T08:40+0300
2022-10-31T08:40+0300
avrupa'da enerji krizi
moldova
doğalgaz
fatura
elektrik
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Moldova Bilimler Akademisi'nin önünde toplanan binlerce kişi şehir merkezine doğru yürümeye çalıştı. Yürüyüşü engellemeye çalışan polis ve göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Doğalgaz, elektrik ve diğer ürünlerin fiyatının artmasını protesto eden göstericiler, Moldova hükümetinin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini istedi. Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösteri esnasında 28 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca, durumu istikrarsızlaştırmakla şüpheli 51 kişi de gösteri öncesinde gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi. Eylül ortasında başlayan gösteriler, Moldova Parlamentosu'nda yer alan Şor Partisi tarafından düzenleniyor. Gösterilerde, daha önce Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binalarının önünde kurulan çadırlar polis tarafından kaldırılmıştı. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkedeki protesto gösterilerinde yasaların ihlal edildiğini ve polisin toplumsal düzeni sağlaması gerektiğini söylemişti.
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moldova, doğalgaz, fatura, elektrik
moldova, doğalgaz, fatura, elektrik
Moldova'da hayat pahalılığı protestosu
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Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen gösteriyle hükümet protesto edildi.
Moldova Bilimler Akademisi'nin önünde toplanan binlerce kişi şehir merkezine doğru yürümeye çalıştı.
Yürüyüşü engellemeye çalışan polis ve göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Doğalgaz, elektrik ve diğer ürünlerin fiyatının artmasını protesto eden göstericiler, Moldova hükümetinin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini istedi.
Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösteri esnasında 28 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca, durumu istikrarsızlaştırmakla şüpheli 51 kişi de gösteri öncesinde gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.
Eylül ortasında başlayan gösteriler, Moldova Parlamentosu'nda yer alan Şor Partisi tarafından düzenleniyor. Gösterilerde, daha önce Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binalarının önünde kurulan çadırlar polis tarafından kaldırılmıştı.
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkedeki protesto gösterilerinde yasaların ihlal edildiğini ve polisin toplumsal düzeni sağlaması gerektiğini söylemişti.