Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20221031/metroda-raylara-inen-gencler-atlaatla-atlamayan-ine-diye-tezahurat-yapti-1062903054.html
Metroda raylara inen gençler durakta bekleyenlere 'Atla, atla, atlamayan i.ne' diye tezahürat yaptı
Metroda raylara inen gençler durakta bekleyenlere 'Atla, atla, atlamayan i.ne' diye tezahürat yaptı
Her gün binlerce yolcu taşıyan BursaRay'ın Odunluk Durağı'nda bir grup genç rayların üstüne atlayarak, durakta bekleyenlere tezahürat yaptı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T15:25+0300
2022-10-31T15:30+0300
metro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062902387_0:257:829:723_1920x0_80_0_0_84bf6ca75f4c5bee1a98efec744d9014.jpg
BursaRay'ın Odunluk Durağı'nda bir grup genç raylara indi. Gençler, metro bekleyenlere 'Atla...Atla... Atlamayan i.ne' şeklinde bağırdığı görüldü.Rayların üzerine inen gençleri görenler, muhtemel bir facianın önüne geçmek için görevlileri uyarırken, güvenlik personelinin duruma müdahale etmesinin ardından rayların üzerine inen gençler oradan uzaklaştırıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062902387_0:180:829:801_1920x0_80_0_0_a09e39f23823d3d4d304c2eb1bb77821.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
metro
metro

Metroda raylara inen gençler durakta bekleyenlere 'Atla, atla, atlamayan i.ne' diye tezahürat yaptı

15:25 31.10.2022 (güncellendi: 15:30 31.10.2022)
© İHABursaRay'ın Odunluk Durağı
BursaRay'ın Odunluk Durağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© İHA
Abone olTelegram
Her gün binlerce yolcu taşıyan BursaRay'ın Odunluk Durağı'nda bir grup genç rayların üstüne atlayarak, durakta bekleyenlere tezahürat yaptı.
BursaRay'ın Odunluk Durağı'nda bir grup genç raylara indi. Gençler, metro bekleyenlere 'Atla...Atla... Atlamayan i.ne' şeklinde bağırdığı görüldü.
Rayların üzerine inen gençleri görenler, muhtemel bir facianın önüne geçmek için görevlileri uyarırken, güvenlik personelinin duruma müdahale etmesinin ardından rayların üzerine inen gençler oradan uzaklaştırıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала