https://sputniknews.com.tr/20221031/metroda-raylara-inen-gencler-atlaatla-atlamayan-ine-diye-tezahurat-yapti-1062903054.html
Metroda raylara inen gençler durakta bekleyenlere 'Atla, atla, atlamayan i.ne' diye tezahürat yaptı
Metroda raylara inen gençler durakta bekleyenlere 'Atla, atla, atlamayan i.ne' diye tezahürat yaptı
Her gün binlerce yolcu taşıyan BursaRay'ın Odunluk Durağı'nda bir grup genç rayların üstüne atlayarak, durakta bekleyenlere tezahürat yaptı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T15:25+0300
2022-10-31T15:25+0300
2022-10-31T15:30+0300
metro
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BursaRay'ın Odunluk Durağı'nda bir grup genç raylara indi. Gençler, metro bekleyenlere 'Atla...Atla... Atlamayan i.ne' şeklinde bağırdığı görüldü.Rayların üzerine inen gençleri görenler, muhtemel bir facianın önüne geçmek için görevlileri uyarırken, güvenlik personelinin duruma müdahale etmesinin ardından rayların üzerine inen gençler oradan uzaklaştırıldı.
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metro
Metroda raylara inen gençler durakta bekleyenlere 'Atla, atla, atlamayan i.ne' diye tezahürat yaptı
15:25 31.10.2022 (güncellendi: 15:30 31.10.2022) Abone ol
Her gün binlerce yolcu taşıyan BursaRay'ın Odunluk Durağı'nda bir grup genç rayların üstüne atlayarak, durakta bekleyenlere tezahürat yaptı.
BursaRay'ın Odunluk Durağı'nda bir grup genç raylara indi. Gençler, metro bekleyenlere 'Atla...Atla... Atlamayan i.ne' şeklinde bağırdığı görüldü.
Rayların üzerine inen gençleri görenler, muhtemel bir facianın önüne geçmek için görevlileri uyarırken, güvenlik personelinin duruma müdahale etmesinin ardından rayların üzerine inen gençler oradan uzaklaştırıldı.