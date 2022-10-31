https://sputniknews.com.tr/20221031/metroda-raylara-inen-gencler-atlaatla-atlamayan-ine-diye-tezahurat-yapti-1062903054.html

Metroda raylara inen gençler durakta bekleyenlere 'Atla, atla, atlamayan i.ne' diye tezahürat yaptı

Metroda raylara inen gençler durakta bekleyenlere 'Atla, atla, atlamayan i.ne' diye tezahürat yaptı

Her gün binlerce yolcu taşıyan BursaRay'ın Odunluk Durağı'nda bir grup genç rayların üstüne atlayarak, durakta bekleyenlere tezahürat yaptı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

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metro

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BursaRay'ın Odunluk Durağı'nda bir grup genç raylara indi. Gençler, metro bekleyenlere 'Atla...Atla... Atlamayan i.ne' şeklinde bağırdığı görüldü.Rayların üzerine inen gençleri görenler, muhtemel bir facianın önüne geçmek için görevlileri uyarırken, güvenlik personelinin duruma müdahale etmesinin ardından rayların üzerine inen gençler oradan uzaklaştırıldı.

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