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https://sputniknews.com.tr/20221031/meteorolojiden-10-il-icin-toz-tasinimi-uyarisi-1062883042.html
Meteoroloji'den 10 il için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji 31 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T08:01+0300
2022-10-31T08:01+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
toz
toz taşınımı
toz taşınımı
toz fırtınası
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinin gök gürültülü sağanak, Hakkâri ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve az bulutlu, Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.KIRKLARELİ 6°C, 18°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE 12°C, 23°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 10°C, 20°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 11°C, 21°CParçalı ve az bulutluEgeAz bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 4°C, 18°CAz bulutluDENİZLİ 10°C, 24°CAz bulutluİZMİR 11°C, 24°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 6°C, 25°CAz bulutlu ve açıkAkdenizPazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.ADANA 14°C, 28°CParçalı bulutluANTALYA 17°C, 26°CAz bulutlu ve açıkHATAY 12°C, 26°CParçalı bulutluISPARTA 6°C, 21°CAz bulutluİç AnadoluAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 6°C, 18°CAz bulutluESKİŞEHİR 3°C, 19°CAz bulutluKAYSERİ 2°C, 19°CAz bulutluKONYA 5°C, 19°CAz bulutluBatı Karadeniz Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 3°C, 18°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 2°C, 17°CParçalı ve az bulutluSİNOP 13°C, 19°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 8°C, 16°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ARTVİN 8°C, 17°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 10°C, 18°CParçalı ve az bulutluTOKAT 4°C, 20°CParçalı ve az bulutluTRABZON 12°C, 19°CParçalı ve az bulutluDoğu AnadoluPazartesi sabah saatlerinden sonra Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM -1°C, 15°CParçalı ve az bulutluHAKKÂRİ 6°C, 13°CPazartesi öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS -2°C, 14°CParçalı ve az bulutluVAN 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluSabah saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR 8°C, 18°CSabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 11°C, 15°CSabah saatlerinden sonra sağanak yağışlıŞANLIURFA 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, toz, toz taşınımı, toz taşınımı, toz fırtınası
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, toz, toz taşınımı, toz taşınımı, toz fırtınası

Meteoroloji'den 10 il için toz taşınımı uyarısı

08:01 31.10.2022
© AA43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Toz taşınımı, sağanak ve rüzgar
43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Toz taşınımı, sağanak ve rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AA
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Meteoroloji 31 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinin gök gürültülü sağanak, Hakkâri ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
KIRKLARELİ 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 4°C, 18°C
Az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 24°C
Az bulutlu
İZMİR 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 6°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 6°C, 21°C
Az bulutlu

İç Anadolu

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 18°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 19°C
Az bulutlu
KAYSERİ 2°C, 19°C
Az bulutlu
KONYA 5°C, 19°C
Az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Pazartesi sabah saatlerinden sonra Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ 6°C, 13°C
Pazartesi öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C, 18°C
Sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 11°C, 15°C
Sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
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