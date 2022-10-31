https://sputniknews.com.tr/20221031/meteorolojiden-10-il-icin-toz-tasinimi-uyarisi-1062883042.html

Meteoroloji'den 10 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den 10 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 31 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T08:01+0300

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2022-10-31T08:01+0300

türkiye

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meteoroloji genel müdürlüğü

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toz taşınımı

toz fırtınası

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinin gök gürültülü sağanak, Hakkâri ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve az bulutlu, Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.KIRKLARELİ 6°C, 18°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE 12°C, 23°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 10°C, 20°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 11°C, 21°CParçalı ve az bulutluEgeAz bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 4°C, 18°CAz bulutluDENİZLİ 10°C, 24°CAz bulutluİZMİR 11°C, 24°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 6°C, 25°CAz bulutlu ve açıkAkdenizPazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.ADANA 14°C, 28°CParçalı bulutluANTALYA 17°C, 26°CAz bulutlu ve açıkHATAY 12°C, 26°CParçalı bulutluISPARTA 6°C, 21°CAz bulutluİç AnadoluAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 6°C, 18°CAz bulutluESKİŞEHİR 3°C, 19°CAz bulutluKAYSERİ 2°C, 19°CAz bulutluKONYA 5°C, 19°CAz bulutluBatı Karadeniz Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 3°C, 18°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 2°C, 17°CParçalı ve az bulutluSİNOP 13°C, 19°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 8°C, 16°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ARTVİN 8°C, 17°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 10°C, 18°CParçalı ve az bulutluTOKAT 4°C, 20°CParçalı ve az bulutluTRABZON 12°C, 19°CParçalı ve az bulutluDoğu AnadoluPazartesi sabah saatlerinden sonra Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM -1°C, 15°CParçalı ve az bulutluHAKKÂRİ 6°C, 13°CPazartesi öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS -2°C, 14°CParçalı ve az bulutluVAN 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluSabah saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR 8°C, 18°CSabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 11°C, 15°CSabah saatlerinden sonra sağanak yağışlıŞANLIURFA 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, toz, toz taşınımı, toz taşınımı, toz fırtınası