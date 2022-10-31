https://sputniknews.com.tr/20221031/mersin-buyuksehir-belediyesi-baskani-secer-vizyona-bakin-tank-top-iha-siha-vur-oldur-1062907887.html
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Seçer: Vizyona bakın, tank, top, İHA, SİHA vur öldür
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Seçer: Vizyona bakın, tank, top, İHA, SİHA vur öldür
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, “İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri... Cumhuriyet bunun için... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T17:49+0300
2022-10-31T17:49+0300
2022-10-31T17:54+0300
vahap seçer
türkiye
türkiye yüzyılı
demokrasi
iha
insansız hava aracı (iha)
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Seçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim'de açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesini eleştiren açıklamalarda bulundu.CHP'nin düzenlediği bayram kutlaması sırasında konuşan Seçer vizyon belgesini şu ifadelerle eleştirdi:
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vahap seçer , türkiye yüzyılı, demokrasi, iha, insansız hava aracı (iha)
vahap seçer , türkiye yüzyılı, demokrasi, iha, insansız hava aracı (iha)
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Seçer: Vizyona bakın, tank, top, İHA, SİHA vur öldür
17:49 31.10.2022 (güncellendi: 17:54 31.10.2022) Abone ol
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, “İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri... Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Seçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim'de açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesini eleştiren açıklamalarda bulundu.
CHP'nin düzenlediği bayram kutlaması sırasında konuşan Seçer vizyon belgesini şu ifadelerle eleştirdi:
“Bizim kutladığımız cumhuriyet 2022 yılında Türkiye’deki cumhuriyet anlayışı değil. Cumhuriyetin demokrasi, özgürlük, adalet olduğunu düşünürüz. Bilim, medeniyet, çağdaşlık olduğunu düşünürüz. Bizim Cumhuriyetimiz Atatürk'ün cumhuriyeti. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti tanımlamasına uygun bir yönetimden bahsediyorum. Biz kavga dilini kullanmayız. Ulu önderimiz söylemiş yurtta sulh, cihanda sulh. Biz, mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir diyen Atatürk’ün izindeyiz. Vizyona bakın. Gözlerim yaşardı. İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir. Eğitim, çağdaşlık projesidir. Onun için kuruldu. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil."