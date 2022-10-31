Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Seçer: Vizyona bakın, tank, top, İHA, SİHA vur öldür

“Bizim kutladığımız cumhuriyet 2022 yılında Türkiye’deki cumhuriyet anlayışı değil. Cumhuriyetin demokrasi, özgürlük, adalet olduğunu düşünürüz. Bilim, medeniyet, çağdaşlık olduğunu düşünürüz. Bizim Cumhuriyetimiz Atatürk'ün cumhuriyeti. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti tanımlamasına uygun bir yönetimden bahsediyorum. Biz kavga dilini kullanmayız. Ulu önderimiz söylemiş yurtta sulh, cihanda sulh. Biz, mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir diyen Atatürk’ün izindeyiz. Vizyona bakın. Gözlerim yaşardı. İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir. Eğitim, çağdaşlık projesidir. Onun için kuruldu. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil."