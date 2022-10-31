https://sputniknews.com.tr/20221031/merkez-bankasindan-bankalara-mevduat-uyarisi-1062916824.html
Merkez Bankası'ndan bankalara 'mevduat' uyarısı
Merkez Bankası'ndan bankalara 'mevduat' uyarısı
Merkez Bankası, Bankalar Birliği'ne "Off saatlerde yüksek tutarlı döviz alım-satım işlemi" ve "kredi kullandırılan müşteriye mevduat zorunluluğu" gibi bazı... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T22:26+0300
2022-10-31T22:26+0300
2022-10-31T22:33+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
mevduat
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara müfettişlerin bazı uygulamalara ilişkin tespitleriyle ilgili uyarı yaptı. Bloomberght'nin TCMB'den Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderilen belgeden aktardığına göre, kredi kullandırımlarında mevduat zorunluluğu da olmak üzere bazı konularda uyarı yapıldı. TCMB'den gönderilen yazıda alınan makro ihtiyati tedbirlerin sektör tarafından uygulanma şeklinin TCMB müfettişleri tarafından yakından takip edildiği, bankalara mevcut politikaların etkinliği ve finansal sistemin sağlık işleyişi açısının öneminin hatırlatılmasında fayda görüldüğü belirtildi.Yazıda; kredi kullandırılan müşterilerin elde ettikleri fonları kur korumalu mevduatta kullanmasına izin verildiği, kredi kullandırılan müşterilere kredi konusu fonların bir kısmının ya da tamamının bir süre vadesiz mevduat olarak değerlendirilmesi yükümlülüğünün getirildiği, menkul kıymet tesisi mevzuatında yer alan TL mevduat kaynaklı yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla piyasa mevduat faizinin çok üzerinde oranlarla TL mevduat toplandığı, yurt dışı yerleşik bankalar ile off saatlerde yüksek tutarlı Döviz alım-satım işlemlerine devam ettiği konularının tespit edildiği belirtildi.TCMB bu uygulamaların bankanın düzenlemelerinin ruhuna uygun olmadığı ve bankanın düzenleme talimatlarına uyulmasına azami dikkat gösterilmesi gerektiğini belirtti.
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), mevduat
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), mevduat
Merkez Bankası'ndan bankalara 'mevduat' uyarısı
22:26 31.10.2022 (güncellendi: 22:33 31.10.2022) Abone ol
Merkez Bankası, Bankalar Birliği'ne "Off saatlerde yüksek tutarlı döviz alım-satım işlemi" ve "kredi kullandırılan müşteriye mevduat zorunluluğu" gibi bazı uygulamalar tespit edildiği uyarısı yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara müfettişlerin bazı uygulamalara ilişkin tespitleriyle ilgili uyarı yaptı.
Bloomberght'nin TCMB'den Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderilen belgeden aktardığına
göre, kredi kullandırımlarında mevduat zorunluluğu da olmak üzere bazı konularda uyarı yapıldı.
TCMB'den gönderilen yazıda alınan makro ihtiyati tedbirlerin sektör tarafından uygulanma şeklinin TCMB müfettişleri tarafından yakından takip edildiği, bankalara mevcut politikaların etkinliği ve finansal sistemin sağlık işleyişi açısının öneminin hatırlatılmasında fayda görüldüğü belirtildi.
Yazıda; kredi kullandırılan müşterilerin elde ettikleri fonları kur korumalu mevduatta kullanmasına izin verildiği, kredi kullandırılan müşterilere kredi konusu fonların bir kısmının ya da tamamının bir süre vadesiz mevduat olarak değerlendirilmesi yükümlülüğünün getirildiği, menkul kıymet tesisi mevzuatında yer alan TL mevduat kaynaklı yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla piyasa mevduat faizinin çok üzerinde oranlarla TL mevduat toplandığı, yurt dışı yerleşik bankalar ile off saatlerde yüksek tutarlı Döviz alım-satım işlemlerine devam ettiği konularının tespit edildiği belirtildi.
TCMB bu uygulamaların bankanın düzenlemelerinin ruhuna uygun olmadığı ve bankanın düzenleme talimatlarına uyulmasına azami dikkat gösterilmesi gerektiğini belirtti.