https://sputniknews.com.tr/20221031/malatyada-41-buyuklugunde-deprem-1062915049.html
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T21:50+0300
2022-10-31T21:50+0300
2022-10-31T21:51+0300
malatya
deprem
türkiye
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde saat 21.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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malatya, deprem, afad
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:50 31.10.2022 (güncellendi: 21:51 31.10.2022) Abone ol
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde saat 21.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.