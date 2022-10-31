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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
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malatya
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde saat 21.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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malatya, deprem, afad
malatya, deprem, afad

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

21:50 31.10.2022 (güncellendi: 21:51 31.10.2022)
© AAdeprem izleme
deprem izleme - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AA
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde saat 21.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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