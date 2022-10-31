Laodikya'daki kazılarda 5 bine yakın eser çıktı

© AA Kazı başkanı Şimşek, geniş ve çekirdekten yetişen bir ekiple çalışma yürüttüklerini söyledi. Aynı zamanda yaşayan bir arkeoloji parkı kurma çabasında olduklarını dile getiren Şimşek, "Bugün için artık Laodikya Antik Kenti hem ülkemizde hem de dünyada tanınan ve her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği, gezip gördüğü en önemli arkeolojik alanlardan birisi. Özellikle de 20 yıl içinde 4 bin 500'ün üzerinde eser ortaya çıkartıldı ve bunlar Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Gerçekte bugün antik kentten çıkarılan bu eserlerle bir müze rahat bir şekilde açabilecek durumda" diye konuştu.