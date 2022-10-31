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Kılıçdaroğlu ve Akşener, Karamollaoğlu’nu tebrik etti
Kılıçdaroğlu ve Akşener, Karamollaoğlu’nu tebrik etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saadet Partisi'nin 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
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politika
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
temel karamollaoğlu
tebrik
saadet partisi
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Millet İttifakı ortağımız Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi’nde, yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Karamollaoğlu’nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için saatimiz iktidara ayarlı” ifadelerini kullandı.Akşener ise sosyal medya hesabından, “Saadet Partisi 8.Olağan Kongresinde yeniden genel başkan seçilen Sayın Temel Karamollaoglu’nu yürekten tebrik ediyor; yeni döneminde kendisine başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.
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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, temel karamollaoğlu, tebrik, saadet partisi
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, temel karamollaoğlu, tebrik, saadet partisi

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Karamollaoğlu’nu tebrik etti

00:00 31.10.2022
© Saadet PartisiSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 25. yıldönümü için düzenlenen toplantısı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 25. yıldönümü için düzenlenen toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© Saadet Partisi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saadet Partisi'nin 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'nu tebrik etti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Millet İttifakı ortağımız Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi’nde, yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Karamollaoğlu’nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için saatimiz iktidara ayarlı” ifadelerini kullandı.
Akşener ise sosyal medya hesabından, “Saadet Partisi 8.Olağan Kongresinde yeniden genel başkan seçilen Sayın Temel Karamollaoglu’nu yürekten tebrik ediyor; yeni döneminde kendisine başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.
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