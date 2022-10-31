Kılıçdaroğlu ve Akşener, Karamollaoğlu’nu tebrik etti
© Saadet PartisiSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 25. yıldönümü için düzenlenen toplantısı
© Saadet Partisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saadet Partisi'nin 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'nu tebrik etti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Millet İttifakı ortağımız Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi’nde, yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Karamollaoğlu’nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için saatimiz iktidara ayarlı” ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı ortağımız Saadet Partisi’nin 8. Olağan Kongresi'nde, yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Temel Karamollaoğlu’nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için, saatimiz iktidara ayarlı…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 30, 2022
Akşener ise sosyal medya hesabından, “Saadet Partisi 8.Olağan Kongresinde yeniden genel başkan seçilen Sayın Temel Karamollaoglu’nu yürekten tebrik ediyor; yeni döneminde kendisine başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.
Saadet Partisi 8.Olağan Kongresinde yeniden genel başkan seçilen Sayın @T_Karamollaoglu'nu yürekten tebrik ediyor;— Meral Akşener (@meral_aksener) October 30, 2022
Yeni döneminde kendisine başarılar diliyorum.