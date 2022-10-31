https://sputniknews.com.tr/20221031/kilicdaroglu-ve-aksener-karamollaoglunu-tebrik-etti-1062878758.html

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Karamollaoğlu’nu tebrik etti

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Karamollaoğlu’nu tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saadet Partisi'nin 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

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politika

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

temel karamollaoğlu

tebrik

saadet partisi

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Millet İttifakı ortağımız Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi’nde, yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Karamollaoğlu’nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için saatimiz iktidara ayarlı” ifadelerini kullandı.Akşener ise sosyal medya hesabından, “Saadet Partisi 8.Olağan Kongresinde yeniden genel başkan seçilen Sayın Temel Karamollaoglu’nu yürekten tebrik ediyor; yeni döneminde kendisine başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, temel karamollaoğlu, tebrik, saadet partisi