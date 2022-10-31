Kemerköy’de yeşil alana kepçe: Mahkeme ‘dur’ dedi ama ambulans bile içeri giremedi

“Kanun maddesi şöyle diyor; başvuru yapıldığı zaman bu alanlarla ilgili açılmış bir dava varsa ya da verilmiş tedbir kararı varsa sen artık karar veremezsin’ diyor. Mahkemeye dosya bilgilerini sunduk. Bunları yok sayarcasına soruşturmaya başladılar. Kanun, bunlar varsa soruşturmayı durduracaksın diyor ama sonlandırmadılar, devam ettiler. 26’sında geldiler, yetkileri olmadığı halde alanı gezdiler ve 28’inde karar verildi. Ayın 28’inde adliyeler kapalıydı. Kanun üç gün içerisinde ilan ettireceksin diyor ama o üç günü öyle geçirdiler. Verdikleri saatte de dikkat çekici 31 Ekim saat 09.00’da uygulayacağım diyor. 28 Ekim’de öğlen saatlerinde öğrendik ve idare mahkemesi nezdinde yürütmeyi durdurmaya yönelik dava açtık. Pazartesi sabahı daha kararı uygulamadan yürütmeyi durdurulması kararı alıyoruz. Saatlerle yarıştık. Adliye açılmadan önce adliye kapısında bekledik.”