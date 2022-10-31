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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221031/kemerkoyde-yesil-alana-kepce-mahkeme-dur-dedi-ama-ambulans-bile-iceri-giremedi-1062912199.html
Kemerköy’de yeşil alana kepçe: Mahkeme ‘dur’ dedi ama ambulans bile içeri giremedi
Kemerköy’de yeşil alana kepçe: Mahkeme ‘dur’ dedi ama ambulans bile içeri giremedi
Kemerköy’de Demirören’in borcu karşılığında Ziraat Bankası’na devrolduktan sonra imara açılan yeşil alan için yürütmeyi durdurma kararına rağmen iş makineleri... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T20:30+0300
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göktürk kemer country
istanbul
imar
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Kemerköy’de, Demirören’in borcu karşılığında Ziraat Bankası’na devrolduktan sonra imara açılan yeşil alan için yürütmeyi durdurma kararına rağmen iş makineleri çalışmaya devam etti. Yeşil alanlarının imara açılmasını karşı çıkan Kemerköy Sitesi sakinleri ile polis arasında arbede yaşandı.Avukat Aslı Erdem yaşananları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Av. Erdem, “Site sakinlerinden bir vatandaş kalp krizi geçirdi, ambulans geldi ama ambulansı bile içeriye almadılar” dedi.Avukat Aslı Erdem’in anlattıklarından satırbaşları şöyle:Adliye kapalıyken süre doldu'Valiliğin talimatı var denildi'
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göktürk kemer country, istanbul, imar, yıkım
göktürk kemer country, istanbul, imar, yıkım

Kemerköy’de yeşil alana kepçe: Mahkeme ‘dur’ dedi ama ambulans bile içeri giremedi

20:30 31.10.2022
© Twitter/CHP Milletvekili Gökan ZeybekGöktürk'te yıkım
Göktürk'te yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© Twitter/CHP Milletvekili Gökan Zeybek
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Kemerköy’de Demirören’in borcu karşılığında Ziraat Bankası’na devrolduktan sonra imara açılan yeşil alan için yürütmeyi durdurma kararına rağmen iş makineleri çalışmaya devam etti. Avukat Aslı Erdem, “Site sakinlerinden bir vatandaş kalp krizi geçirdi, ambulans geldi ama ambulansı bile içeriye almadılar” dedi.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Kemerköy’de, Demirören’in borcu karşılığında Ziraat Bankası’na devrolduktan sonra imara açılan yeşil alan için yürütmeyi durdurma kararına rağmen iş makineleri çalışmaya devam etti. Yeşil alanlarının imara açılmasını karşı çıkan Kemerköy Sitesi sakinleri ile polis arasında arbede yaşandı.

Avukat Aslı Erdem yaşananları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Av. Erdem, “Site sakinlerinden bir vatandaş kalp krizi geçirdi, ambulans geldi ama ambulansı bile içeriye almadılar” dedi.

Avukat Aslı Erdem’in anlattıklarından satırbaşları şöyle:
“İmar planlarına ve rezerv alanına dair iptal davalarımızı açmıştık. Süreç devam ederken Ziraat Bankası, Kaymakamlıktan işgalin kaldırılması ve yerin teslimini istedi. 3091 sayılı kanun gereğince bu alanlarda Kaymakamlığın kara verme yetkisi yok çünkü bu alanlara ilişkin sadece iptal davaları değil idare mahkemesi, sulh hukuk mahkemesi ve tüketici mahkemelerin de dava açtık.”

Adliye kapalıyken süre doldu

“Kanun maddesi şöyle diyor; başvuru yapıldığı zaman bu alanlarla ilgili açılmış bir dava varsa ya da verilmiş tedbir kararı varsa sen artık karar veremezsin’ diyor. Mahkemeye dosya bilgilerini sunduk. Bunları yok sayarcasına soruşturmaya başladılar. Kanun, bunlar varsa soruşturmayı durduracaksın diyor ama sonlandırmadılar, devam ettiler. 26’sında geldiler, yetkileri olmadığı halde alanı gezdiler ve 28’inde karar verildi. Ayın 28’inde adliyeler kapalıydı. Kanun üç gün içerisinde ilan ettireceksin diyor ama o üç günü öyle geçirdiler. Verdikleri saatte de dikkat çekici 31 Ekim saat 09.00’da uygulayacağım diyor. 28 Ekim’de öğlen saatlerinde öğrendik ve idare mahkemesi nezdinde yürütmeyi durdurmaya yönelik dava açtık. Pazartesi sabahı daha kararı uygulamadan yürütmeyi durdurulması kararı alıyoruz. Saatlerle yarıştık. Adliye açılmadan önce adliye kapısında bekledik.”

'Valiliğin talimatı var denildi'

“Verilen kararı Kaymakamlığa götürdük 20 dakika işlemlere ara verildi. 20 dakika sonra kararın alınmış olmasına rağmen Valiliğin talimatı var denilerek devam edin denildi. Duvarlar, yıkıldı sitenin güvenlik kameraları kırıldı. İçeriye iş makinalarıyla girdiler. Kazma işlemleri yapıldı. Site sakinlerinden bir vatandaş kalp krizi geçirdi, ambulans geldi ama ambulansı içeriye almadılar.”
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